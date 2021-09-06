أكبر شركة سيارات كهربائية صينية تسجل نموا ضخما بالمبيعات

ارتفعت مبيعات شركة BYD من سيارات الطاقة المتجددة إلى 61409 سيارة في أغسطس، أي أكثر من أربعة أضعاف الكمية المباعة قبل عام، حيث يستمر الطلب على السيارات الكهربائية في الارتفاع في أكبر سوق للسيارات في العالم.

تم تقسيم هذا الرقم بالتساوي تقريباً بين مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وما يسمى بالسيارات الهجينة.

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وتأتي الزيادة في المبيعات متفوقة على مبيعات شهر يوليو البالغة 50492 سيارة. وقادت تلك البيانات ارتفاع أسهم بي واي دي BYD بنسبة 5.5% في التعاملات الصباحية في هونغ كونغ.

وتعد BYD، المدعومة من شركة بيركشاير هاثاواي، التي يرأسها الملياردير وارن بافيت، واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين. لكن عدداً من الشركات الناشئة بما في ذلك Nio وLi Auto وXPeng يتطلعون إلى تحديها. ومع ذلك، فإن هؤلاء الثلاثة أصغر في الوقت الحالي وجميعهم سلموا أقل من 10000 سيارة في أغسطس.

وتركز أرقام بي واي دي على أحجام المبيعات بينما أصدرت Nio وLi Auto وXPeng أرقام التسليم، لذا فإن المقارنة ليست مماثلة، لكنها تشير إلى حجم الشركات المعنية.

وتكافح صناعة السيارات على مستوى العالم مع قضيتين رئيسيتين - الوباء المستمر ونقص أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة السيارات.

ولم تقدم BYD أي تعليق حول أرقام أغسطس. لكن في نتائجها نصف السنوية التي صدرت الشهر الماضي، قالت الشركة إن "الربحية تتأثر إلى حد ما بعوامل من بينها ارتفاع أسعار المواد الخام مثل السلع السائبة".

ومن المتوقع أن تبلغ مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين نحو 1.7 مليون سيارة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بزيادة من 600 ألف سيارة في نفس الفترة من عام 2020، وفقاً لتقرير لرويترز حول تعليقات من نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.