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لمستخدمي الأندرويد.. أكثر من 19 ألف تطبيق يسرب بياناتك

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غوغل بلاي ستور
تكنولوجيا

لمستخدمي الأندرويد.. أكثر من 19 ألف تطبيق يسرب بياناتك

يمكن أن يشكل مخاطر تجارية وقانونية وتنظيمية

دبي - العربية.نت

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اكتشف خبراء متخصصون في أمن البيانات أن عشرات الآلاف من تطبيقات غوغل بلاي ستور تسرب البيانات بما فيها كلمات السر لمطوري التطبيقات غير المعتمدين.

وحدثت تلك المشكلة بسبب المطورين الذين قاموا بإنشاء ما يسمى "Firebase"، وهو عبارة عن نظام أساسي تم تطويره بواسطة غوغل لمساعدة الأشخاص على إنشاء تطبيقات للهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، ولكن عدم اتباع أفضل ممارسات الشركة جعل بيانات أولئك الذين يقومون بتنزيل التطبيقات عرضة للخطر.

وفي بحث لمعمل التهديات السيبرانية التابع لشركة مكافحة فيروسات الإنترنت " Avast"، ضم نحو 180 ألف تطبيق متاحة للجمهور عبر "Firebase"، وجد الباحثون أن أكثر من 10% من هذه التطبيقات ما يعادل 19 ألفا و300 تطبيق كانت مفتوحة، مما يتيح عرض البيانات لمطورين غير معتمدين، وفقا لما تناقلته عدة مواقع متخصصة في التقنية.

وتُعرض هذه التطبيقات المفتوحة، البيانات المخزنة والمستخدمة بواسطة التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام "Firebase" لخطر السرقة، ولا يمكن للمستخدمين حماية بياناتهم.

وقال باحث البرامج الضارة في شركة Avast، إن "كل تطبيق من التطبيقات المفتوحة، ينتظر الآن حدوث اختراق لبياناته، ويمكن أن يشكل مخاطر تجارية وقانونية وتنظيمية بالغة الأهمية في حال حدوثها. من المحتمل أن تكون المعلومات الشخصية لأكثر من 10% من مستخدمي التطبيقات التي تم تطويرها عبر "Firebase" معرضة للخطر".

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