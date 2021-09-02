.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون

  • الخط
غوغل كروم (آيستوك)
غوغل كروم (آيستوك)

احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يعتبر متصفح غوغل كرو م من أفضل وأشهر المتصفحات في عالم الإنترنت، إلا أن خبراء حذروا مؤخراً من استخدامه زاعمين أنه يقوم بجمع بيانات المستخدمين.

فقد دعا خبراء مستخدمي "غوغل" إلى حذف متصفح "غوغل كروم"، جراء تتبع عملاق البحث للمستخدمين وجمع بياناتهم.

احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة تكنولوجيا احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة

وكشف تقرير أن "كروم" لا يحمي المستخدمين من التتبع وجمع البيانات، حتى بعد التحديث الأخير، ما يشير إلى أنه في حالة فوضى كبيرة عندما يتعلق الأمر بالأمان والخصوصية، وفق ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

72 % لا يشعرون بالأمان

كذلك، أضاف أن "غوغل" اعترفت بأن تتبع الويب على متصفح "كروم" أدى إلى "انهيار الثقة بين المستخدمين، مشيراً إلى أن 72% من المستخدمين يشعرون أن كل ما يفعلونه عبر الإنترنت تقريباً يتم تتبعه بواسطة المعلنين أو شركات التكنولوجيا أو غيرهم.

وأضاف أن 81% يرون أن المخاطر المحتملة من جمع البيانات تفوق الفوائد.

وقال أحد كبار مهندسي "كروم" إن الأبحاث أظهرت أن ما يصل إلى 52 شركة يمكنها نظرياً مراقبة ما يصل إلى 91% من متوسط سجل تصفح الويب للمستخدم، ويمكن لـ 600 شركة مراقبة ما لا يقل عن 50% من السجلات.

غوغل كروم (آيستوك)
غوغل كروم (آيستوك)

وكانت هذه التكنولوجيا، المسماة Federated Learning of Cohorts (FLoC)، تهدف إلى جمع المستخدمين بأنماط تصفح مماثلة، أي جمع المستخدمين ذوي الاهتمامات والسلوكيات المتشابهة بحيث لا يتم استهدافهم كأفراد ولكن كمجموعة.

تحديث المتصفح

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، ألغت "غوغل" تجربتها للبرنامج، معترفة بأن تقنية FLoC تتجنب مخاطر الخصوصية لملفات تعريف ارتباط الجهات الخارجية، لكنها تنشئ ملفات جديدة في هذه العملية، وتؤدي إلى تفاقم العديد من مشاكل الخصوصية مع الإعلانات السلوكية، بما في ذلك التمييز والاستهداف.

ويأتي الكشف عن هذا التقرير بعد أن حثت "غوغل" في وقت سابق من هذا الشهر مستخدمي "كروم" على التحديث فور اكتشافها سبع نقاط ضعف شديدة الخطورة في برنامجها.

وكشفت عن الثغرات الأمنية في منشور مدونة جديد. وطرحت إصلاحا لها كلها وحثت المستخدمين على التحديث عاجلا وليس آجلا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا تشرّد الملايين في فييتنام مع رحيل أميركا عن بلادهم هكذا تشرّد الملايين في فييتنام مع رحيل أميركا عن بلادهم
جريمة تيماء تهز الكويت.. نحر شقيقته وسلم نفسه جريمة تيماء تهز الكويت.. نحر شقيقته وسلم نفسه
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان
قبل أن تذهب
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
اكتشف المزيد