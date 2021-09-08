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مصر تتوقع استئناف بيع حصص في 20 شركة حكومية

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البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

مصر تتوقع استئناف بيع حصص في 20 شركة حكومية

وزيرة التخطيط: 4 تحالفات قدمت عروضها لتطوير مجمع التحرير

دبي - العربية.نت

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قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الأربعاء، إن مصر تعتزم استئناف برنامج الطروحات الحكومية المتعثر لإدراج أو بيع حصص إضافية في أكثر من 20 شركة حكومية بحلول نهاية العام.

وأضافت السعيد لوكالة بلومبرغ، على هامش مؤتمر للتعاون الدولي في مصر، أن الحكومة تلقت أيضاً عروضاً من 4 تحالفات دولية لإعادة تأهيل وتطوير مجمع التحرير بوسط القاهرة. ورفضت تقديم تفاصيل إضافية حول العروض، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

يبدو أن خطوة إعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية يشير إلى أن الحكومة واثقة من ظروف السوق التي توترت على مدار العامين الماضيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحديات الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً وتأثير جائحة فيروس كورونا.

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فمن بين أكثر من 20 شركة استهدفتها الحكومة، بما في ذلك بنك القاهرة، تمكنت من بيع حصة إضافية فقط في إيسترن كومباني التي تحتكر صناعة التبغ والمملوكة بحصة أغلبية للحكومة.

ويضم برنامج الطروحات الحكومية المصرية عدد كبير من الشركات في قطاعات متنوعة، حيث تستهدف الحكومة زيادة أسهم التداول الحر في بعض الشركات المقيدة في البورصة والتي تساهم فيها بحصص، فضلاً عن طرح شركات جديدة مملوكة لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، تتنوع بين القطاع المالي والبتروكيماويات واللوجيستيات والقطاع العقاري، وغيرها.

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