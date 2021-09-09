تقرير الفيدرالي حول التضخم والتوظيف.. هل يعجّل برفع التيسير؟

أفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الأربعاء، بأن الشركات الأميركية تشهد تضخماً متصاعداً يتفاقم بسبب نقص السلع، ومن المرجح أن ينتقل إلى المستهلكين في العديد من المجالات.

وفي تقريره الدوري المعروف باسم "الكتاب البيج"، والذي يقدم نظرة على المشهد الاقتصادي للبلاد، أفاد البنك المركزي أيضاً بأن النمو بشكل عام قد "انخفض بشكل طفيف إلى وتيرة معتدلة"، وسط تزايد مخاوف الصحة العامة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس التي يغطيها التقرير.

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وقال، "يُعزى التباطؤ في النشاط الاقتصادي إلى حد كبير إلى إغلاقات المطاعم وحظر السفر والسياحة في معظم المناطق، مما يعكس مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب صعود متغير دلتا، وفي حالات قليلة، قيود السفر الدولية".

وأشار التقرير إلى أن التضخم "ثابت بوتيرة مرتفعة"، حيث أبلغ نصف المقاطعات الـ 12 التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن ضغوط "قوية" بينما قال النصف الآخر إن التضخم "معتدل". مع ذلك، تظهر تفاصيل التقرير أن القضية آخذة في الازدياد، حيث أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة بنسبة 3.6% في يوليو، لكن معظم الإجراءات الأخرى أعلى.

قال التقرير أيضاً: "مع تفشي النقص في الموارد، استمرت ضغوط أسعار المدخلات على نطاق واسع".

كما أبلغت الشركات عن "ارتفاع كبير في تكلفة المعادن والمنتجات القائمة على المعادن، وخدمات الشحن والنقل، ومواد البناء"، على الرغم من انخفاض الأخشاب.

وقال التقرير: "حتى مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، أفادت العديد من الشركات أنها تواجه مشكلة في تحديد مصادر المدخلات الرئيسية"، حيث ذكرت بعض المناطق أن الشركات تجد أنه من الأسهل تمرير المزيد من الزيادات في التكلفة من خلال رفع الأسعار. وأشارت العديد من المناطق إلى أن الشركات تتوقع ارتفاعات كبيرة في أسعار البيع في الأشهر المقبلة".

يأتي إصدار "الكتاب البيج"، في وقت يناقش بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان سيسحب بعض سياسة التكيف المتطرفة التي قدمها منذ بدء الوباء. على وجه التحديد، يفكر المسؤولون في تقليص مشتريات السندات الشهرية، ربما قبل نهاية العام.

وذكر التقرير أن جميع المناطق سجلت نمواً في الوظائف، حيث تراجع معدل البطالة إلى 5.2% على الرغم من أنه تفاوت من "طفيف إلى قوي"، حيث أشارت جهات الاتصال التجارية إلى "نقص كبير في العمالة" على الرغم من نمو الأجور "القوي" خاصة بين أصحاب الدخل المنخفض، وهو المجال الرئيسي الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعديل السياسة الذي وافق عليه قبل عام.

ذكر التقرير أن "أرباب العمل يستخدمون الزيادات المتكررة والمكافآت والتدريب وترتيبات العمل المرنة لجذب العمال والاحتفاظ بهم".

وأفادت وزارة العمل يوم الأربعاء، بأن إجمالي عروض العمل بلغ 10.9 مليون في يوليو. على الرغم من ذلك، لم تتغير عمليات التوظيف إلا قليلاً حيث تتعامل الشركات مع نقص العمالة.