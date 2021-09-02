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بيانات مخيبة للوظائف الجديدة في القطاع الخاص الأميركي

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الأسواق العالمية

بيانات مخيبة للوظائف الجديدة في القطاع الخاص الأميركي

التوظيف والتضخم أحد المؤشرات الهامة التي يتابعها الفيدرالي

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات "موديز" و"إيه دي بي"، إضافة القطاع الخاص الأميركي وظائف بأقل من توقعات المحللين في أغسطس الماضي، وسط ضغوط انتشار سلالة "دلتا" واستمرار تطبيق قيود احترازية.

وذكرت البيانات أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 374 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقابل 326 ألف وظيفة في يوليو.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن أغسطس يوم الجمعة.

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