دول كبرى تتخلى عن هذه اللقاحات.. أنقذت أرواح مواطنيها

تراجعت البرازيل، أحد المشترين الرئيسيين للقاح كورونا سينوفاك الصيني، سريعاً عن شراء اللقاحات الصينية مع تزايد المخاوف بشأن فعاليته ضد متغير دلتا، كما أصبحت اللقاحات الأخرى أكثر سهولة ومتوفرة.

وقال المتحدثون باسم الحكومة، ومعهد بوتانتان البرازيلي لصنع اللقاحات، إن الحكومة الفيدرالية البرازيلية أوقفت المفاوضات بشأن جرعات إضافية من لقاح سينوفاك، وكورونا فاك، كما أكدت الحكومة أيضاً أنها لن توصي باستخدام كورونا فاك كجرعة معززة ضد كورونا، وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويأتي تحول البرازيل بعيداً عن اللقاح الصيني، الذي اعتمدت عليه بشدة في وقت سابق من هذا العام، في الوقت الذي قللت فيه العديد من دول أميركا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا اعتمادها على لقاحات كورونا الصينية الصنع، مما يمثل نقطة تحول محتملة في الوباء العالمي.

وجاءت الصين لإنقاذ العديد من الدول النامية في وقت سابق من هذا العام، حيث زودت الحكومات باللقاحات حيث اشترت الدول الأكثر ثراءً غالبية الجرعات المصنوعة في الغرب. فيما ينسب المسؤولون الحكوميون في دول مثل البرازيل الفضل إلى الجرعات الصينية في إنقاذ العديد من الأرواح. إلا أنها تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات الرسمية لـ كورونا بنحو 600000.

ولكن مع تباطؤ وتيرة التحصين في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تحرير إمدادات جرعات فايزر وموديرنا، تتراجع البلدان الفقيرة الآن عن اللقاحات التي تنتجها سينوفاك وشركة سينوفارم الصينيتين.

فيما تُظهر البيانات الحكومية أن اللقاح الصيني يمثل 80% من الجرعات التي تم استخدامها خلال الشهرين الأولين من حملة التطعيم البرازيلية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تمثل الآن أقل من 35%، حيث عززت البرازيل أيضاً الإنتاج المحلي من لقاح أكسفورد- أسترازينيكا.

واشترت البرازيل 100 مليون جرعة من سينوفاك، تم تسليم جميعها تقريباً، حيث حصل حوالي ثلثي البرازيليين على جرعة واحدة، وأكثر من الثلث بقليل حصلوا على جرعتين.

فيما تراجعت البرازيل عن شراء 30 مليون جرعة أخرى من اللقاحات الصينية والتي كانت قيد المناقشة الشهر الماضي. وقال معهد بوتانتان، المنتج البرازيلي المحلي للقاح كورونا فاك، إن المحادثات بشأن الشراء لم تتقدم ولن يتم توقيع أي صفقة.

فيما قال وزير الصحة مارسيلو كيروجا، إن الحكومة لم تعد توصي باستخدام كورونا فاك كجرعة معززة، وتوصي لقاحات شركة فايزر بدلاً من ذلك.

كما تبتعد دول أخرى عن اللقاح الصيني. في بيرو المجاورة، تمثل جرعة سينوفارم الآن أقل من ثلث الجرعات التي يتم تناولها بعد احتساب جميع جرعات كورونا تقريباً في الأشهر الأولى من حملة التحصين في البلاد، والتي حلت محلها جرعات فايزر.

أدى انخفاض الطلب على كورونا فاك في البرازيل وأماكن أخرى في أميركا الجنوبية إلى تغيير خطط الإنتاج المحلي للقاح، حيث يقوم معهد بوتانتان، وهو معهد أبحاث برازيلي تديره الدولة، ببناء مصنع في ضواحي ساو باولو لإنتاج الجرعات الصينية لتوزيعها في جميع أنحاء أميركا اللاتينية. ولكن نظراً لانخفاض الطلب على اللقاح الصيني، تبحث شركة بوتانتان بالفعل عن منتجات بديلة لتصنيعها.

وفي حين أن كورونا فاك فعال للغاية في منع الوفيات، إلا أنه يتمتع بواحد من أقل معدلات الفعالية بين أي لقاح لكورونا للوقاية من الالتهابات العرضية - 50.4% فقط، وفقاً لتجارب المرحلة النهائية في البرازيل العام الماضي.

بدورها، قالت كارلا دومينجيز، الرئيسة السابقة لبرنامج التحصين الوطني في البرازيل: "ليس من المنطقي شراء هذا اللقاح بعد الآن". وأضافت: "كانت أساسية في البداية". "لكن معدل فعاليته منخفض بين كبار السن ومن الأفضل شراء لقاحات أخرى".

على الرغم من كونها أقل فعالية من بعض اللقاحات الأخرى، إلا أن اللقاح الصيني كان بمثابة حل بديل مهم للعديد من البلدان التي لم تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى اللقاحات الغربية.

كان من الممكن أن يموت حوالي 14000 برازيلي فوق سن الثمانين إذا لم يتم تطعيمهم بما هو متاح، معظمهم من فيروس كورونا، وفقاً لدراسة أجرتها جامعات هارفارد وجامعة بيلوتاس البرازيلية.