الصين تعتزم التبرع بـ 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا هذا العام

أعلن الرئيس الصيني شي غين بينغ، إن بلاده تعتزم التبرع بـ 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا هذا العام.

وبحلول منتصف العام الجاري ، تلقى أكثر من 560 مليون مواطن صيني جرعتين من لقاح COVID-19، مما يعني أن 40% من سكان الصين قد تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس، وفقًا لما قاله جاو فو، المدير العام للمركز الصيني للأمراض والوقاية منها.

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وتواجه استراتيجية الصين المتشددة "صفر كوفيد"، تحدياً جديداً مع الانتشار السريع لمتغير دلتا، وسط مخاوف بشأن فعالية اللقاحات الصينية ضد السلالة شديدة العدوى.

يأتي ذلك فيما تسبب متغير دلتا، في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم، حيث أظهرت وثيقة داخلية لـ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، أنه المتسبب في أعراض أكثر خطورة وينتشر بسهولة مثل جدري الماء.