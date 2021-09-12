مفارقة غريبة.. أول دولة تعتمد بيتكوين لديها 4 صرّافات فقط للعملة المشفرة

أصبحت السلفادور أول دولة في العالم ترفع عملة بيتكوين إلى مرتبة العملة الرسمية، مما يعني أنه يتعين على الشركات قبول العملة المشفرة في المعاملات اليومية من الآن فصاعداً.

ومن المثير للاهتمام أن السلفادور تستضيف فقط أربعة أجهزة صراف آلي لعملة بيتكوين، وهي التي تتيح للمواطنين شراء وبيع العملات المشفرة لأمور الحياة اليومية.

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وفي حين أن إعلان بيتكوين كعملة عادية لا يزال بعيداً في البلدان في قارة أميركا الشمالية، فإنها لا تزال تتصدر عدد أجهزة الصراف الآلي لـ بيتكوين مع 24،669 جهازاً ضخماً متاحاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، وتزيد عن 90% من الانتشار العالمي لهذه الآلات، وفقاً لبيانات Coin ATM Radar.

وتأتي أوروبا، بما في ذلك الاتحاد الروسي، في المرتبة الثانية مع 1،263 آلة صرّاف آلي للعملات المشفرة متوفرة فيما مجموعه 28 دولة.

من ناحية أخرى، تقدم أميركا الجنوبية لسكانها 89 آلة فقط عبر القارة بأكملها. البلدان التي لديها أكثر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المنطقة هي كولومبيا والبرازيل والأرجنتين.

قوبل إدخال بيتكوين كعملة قابلة للتطبيق في السلفادور بالتشكيك من قبل سكانها. وفقاً لمسح أجرته UCA El Salvador صدر في أغسطس 2021، فإن ما يقرب من 83% من المشاركين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في بيتكوين كعملة قانونية.