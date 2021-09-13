الدول العربية تستحوذ على 78% من إنتاج نفط "أوبك" في أغسطس

أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الاثنين، ارتفاع إنتاج المنظمة من النفط بنحو 151 ألف برميل يومياً ما يعادل نسبة 0.57%، خلال أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو 2021، ليصل إلى 26.76 مليون برميل يومياً، مقابل 26.61 مليون برميل يومياً.

وبحسب تحليل أجرته "العربية.نت"، على بيانات "أوبك" المستندة إلى مصادر ثانوية، فإن الدول العربية أعضاء المنظمة بقيادة السعودية استحوذوا على نسبة 77.89% من إنتاج "أوبك" خلال أغسطس الماضي، مرتفعة من نسبة 77.41% في يوليو 2021.

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وبلغ إجمالي إنتاج الدول العربية في "أوبك" خلال أغسطس الماضي 20.85 مليون برميل يومياً، مقابل 20.6 مليون برميل يومياً في يوليو 2021، بزيادة 245 ألف برميل يومياً.

وتضم قائمة الدول العربية في "أوبك"، 6 دول هي السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، والجزائر وليبيا، من بين 13 دولة عضوا في "أوبك".

وجاء ارتفاع إنتاج "أوبك" والدول العربية بدعم من زيادة إنتاج العراق بنحو 90 ألف برميل يومياً ليصل الإنتاج إلى 4.06 مليون برميل يومياً خلال أغسطس 2021.

وارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية أكبر الدول المنتجة للنفط في أوبك، بنحو 69 ألف برميل يومياً خلال أغسطس الماضي، ليصل إنتاجها إلى 9.49 مليون برميل يومياً، مقابل 9.42 مليون برميل يومياً في يوليو 2021.

وبالمثل ارتفع إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة من النفط بنحو 55 ألف برميل يومياً ليصل إنتاجها إلى 2.78 مليون برميل يومياً، مقابل 2.72 مليون برميل يومياً في يوليو 2021.

وزاد إنتاج الكويت من النفط بواقع 17 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي إنتاجها إلى 2.44 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، مقابل 2.42 مليون برميل يومياً في يوليو الماضي.

وسجلت الجزائر أقل نسبة زيادة بين الدول العربية في أوبك بواقع 9 آلاف برميل يومياً ليصل إنتاجها إلى 920 ألف برميل يومياً في أغسطس 2021.

وخفضت نيجيريا إنتاجها بواقع 114 ألف برميل يومياً في أغسطس الماضي، ليسجل إنتاجها 1.27 مليون برميل يومياً، مقابل 1.38 مليون برميل يومياً في يوليو 2021.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، مطلع سبتمبر 2021، على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق.

وأنهت مجموعة أوبك+ اجتماعها السابق، بإجماع على إبقاء سياسة الإنتاج على حالها، مع تحديد يوم 4 أكتوبر موعداً للاجتماع المقبل للمجموعة لمراجعة سياسة الإنتاج، وفقاً لبيان صادر عن "أوبك+".