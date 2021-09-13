آيفون 13 المرتقب بسعة 1 تيرابايت.. والإعلان عنه 14 سبتمبر

كشف تقرير جديد من محلل أبل الشهير مينغ تشي كو، قبل يوم من حدث أبل للكشف عن سلسلة الهواتف الجديدة آيفون 13، أن تطرح أبل سعات تخزين جديدة في هواتفها الرائدة آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، تصل إلى 1 تيرابيت، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال كو، أيضاً إن آيفون13 وآيفون13 ميني سيحتويان على ذاكرة تخزين تبلغ 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت، ولن يكون هناك خيارات 64 جيجابايت مرة أخرى.

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كما توقع كو، أن تكشف أبل عن AirPods 3 في حدث يوم الثلاثاء، لكن أبل من المحتمل أن تبقي AirPods 2 متاحة. ويحذر من أن آيفون 13 قد يتأثر بنقص سلسلة التوريد، كما حدث سابقاً، لكنه توقع أن يكون التأثير محدودا.

وأشارت التسريبات والشائعات السابقة إلى تشكيلة آيفون 13 التي ستتضمن 4 طرازات بنفس أحجام موديلات العام الماضي. ومن المتوقع أن تكون الهواتف الجديدة مزودة بكاميرات محسّنة تشمل وضع صورة الفيديو ووضع التصوير الليلي وعدسة فائقة الاتساع وزوم بصري أفضل لتسجيل الفيديو.

وتتنبأ شائعات أخرى حول ساعة أبل 7، بوجود معالج أسرع وتصميم جديد للأجهزة، بما في ذلك شاشات أكبر وواجهات مراقبة جديدة. ومن المتوقع أن يحصل آيباد ميني على إعادة تصميم كبيرة أيضاً.

وينطلق حدث الخريف في الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة في 14 سبتمبر، وسيكون حدثاً افتراضياً يتدفق من Apple Park.