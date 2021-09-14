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علي بابا تعمق استثماراتها في القيادة الذاتية عبر هذه الشركة الناشئة

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سيارات كهربائية

علي بابا تعمق استثماراتها في القيادة الذاتية عبر هذه الشركة الناشئة

شاركت في جولة تمويل بقيمة 300 مليون دولار في شركة ديب روت الصينية

دبي - العربية.نت

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قادت شركة علي بابا جولة تمويل تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار في شركة ديب روت DeepRoute.ai الصينية الناشئة للقيادة الذاتية.

تصنع الشركة الناشئة التي تتخذ من شنزين مقراً لها أنظمة القيادة الذاتية للمركبات التي تتضمن أجهزة وبرامج. حيث تدير DeepRoute.ai أسطولاً من سيارات الأجرة المستقلة مع تشغيل بعضها من قبل شركائها بما في ذلك شركة كاوكاو وشركة صناعة السيارات دونغ فينغ موتورز، لكن الشركة تعمل أيضاً على تطوير تكنولوجيا للخدمات اللوجستية.

وتؤكد مشاركة علي بابا في جولة التمويل طموحات عمالقة التكنولوجيا في الصين للحصول على موطئ قدم في مجال السيارات ذاتية القيادة. كما أن مجموعة علي بابا مستثمر بالفعل في شركة صينية جديدة للسيارات ذاتية القيادة تسمى AutoX، فضلاً عن دعمها لشركة السيارات الكهربائية Xpeng.

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ولدى علي بابا أيضاً ذراع لوجستي خاص بها يسمى Cainiao والذي يخطط لتطوير شاحنات ذاتية القيادة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديب روت، ماكسويل تشو، إن "معظم الأموال التي يتم جمعها تُنفق على تطوير التكنولوجيا والباقي سيتم تخصيصه لزيادة حجم أسطولها من التاكسي الآلي "روبوتاكسي"، وفقا لما ذكره لشبكة CNBC، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف تشو أن الأموال ستذهب أيضاً نحو توظيف المزيد من المواهب.

وتشغل الشركة حالياً حوالي 70 تاكسي آلي وتريد توسيع أسطولها إلى ما بين 150 إلى 160 روبو تاكسي، وفقاً لـ تشو، والذي أضاف، أنه سيتم تشغيل نصف الأسطول بواسطة ديب روت نفسها، بينما سيتم تشغيل النصف الآخر من قبل شركائها.

وفي بيان صحفي، قالت الشركة إن استراتيجيتها طويلة الأجل تشمل تطوير شاحنات متوسطة الحجم للخدمات اللوجستية الحضرية.

يأتي ذلك، فيما أصبحت صناعة القيادة الذاتية في الصين تنافسية للغاية. حيث يستثمر عملاق الإنترنت الصيني بايدو، وتطبيق ديدي في القيادة الذاتية. كما تقوم عدد كبير من الشركات الناشئة الأخرى في الصين، بما في ذلك Pony.ai وWeRide، بضخ الأموال في هذا المجال.

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