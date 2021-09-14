ملياردير جديد يعتلي عرش أغنياء اليابان.. ثروته تضاعفت بفترة كورونا

تجاوز تاكميتسو تاكيزاكي، مؤسس شركة كينس Keyence Corp لتصنيع أجهزة الاستشعار الإلكترونية، الملياردير يونيكلو تاداشي ياناي، ليصبح أغنى شخص في اليابان.

تبلغ قيمة ثروة تاكيزاكي 38.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بعد أن تضاعفت أسهم شركته تقريباً منذ بداية العام الماضي حتى إغلاق يوم الاثنين، فيما خسر منافسه مؤسس شركة فاست ريتالينغ، خمس ثروته في عام 2021، لتهبط إلى 35.5 مليار دولار.

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ويؤكد تبادل المراكز، ما أحدثته جائحة كورونا من تحول الثروة إلى رواد الأعمال المتخصصين في أتمتة المصانع، مع تراجع ثروة قطب البيع بالتجزئة.

كما صعدت أسهم Keyence من خلال إدراجها المرتقب في مؤشر الأسهم الممتازة في اليابان، وهو مؤشر نيكاي 225.

قال كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة إدارة الأصول "إيشيوشي"، ميتسوشيغي أكينو، عن تصنيف الثروة: "من المرجح أن يستمر هذا الوضع لفترة من الوقت".

أسس تاكيزاكي، شركة Keyence في عام 1974 وبنى الشركة بثبات كصانع لأجهزة الاستشعار وأدوات القياس وأنظمة مراقبة الماكينات ومعدات أخرى للأتمتة الصناعية، حيث تشتهر الشركة بهوامش ربحها المرتفعة ورواتب موظفيها العالية.

ارتفعت أسهم Keyence بنسبة 96% منذ بداية عام 2020 حتى إغلاق يوم الاثنين، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 167 مليار دولار. وفقاً لهذا المقياس، فهي ثاني أكبر شركة في اليابان بعد شركة تويوتا موتور كورب العملاقة للسيارات.

أدى الوباء إلى زيادة الطلب على أتمتة المصانع حيث فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير للتباعد الاجتماعي، وفقاً لمحلل بلومبرغ إنتيليجنس تاكيشي كيتورا، الذي أشار إلى أن هامش الربح التشغيلي للشركة يزيد عن 50%.

كما قفزت أسهم Keyence الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إضافة الشركة إلى مؤشر Nikkei 225 في تغيير كبير لمقياس الأسهم الشهير.

أضاف تاكيزاكي، الذي يمتلك 21% من Keyence، حوالي 5.9 مليار دولار إلى ثروته هذا العام وهو الآن تاسع أغنى شخص في آسيا، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

في غضون ذلك، خسر ياناي، 9.7 مليار دولار من ثروته في عام 2021، أو حوالي 22%، حيث انخفضت أسهم الشركة المصنعة للملابس Uniqlo بنسبة 18% حتى إغلاق يوم الاثنين.

فيما يعد مؤسس سوفت بنك، ماسايوشي سون، ثالث أغنى شخص في اليابان بثروة صافية قدرها 26.9 مليار دولار.