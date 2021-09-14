"الدار" الإماراتية تتجه للتوسع الإقليمي بالاستحواذ على "سوديك" المصرية

قال رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في شركة الرمز كابيتال، مروان شراب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن عرض شراء شركة "سوديك" المصرية، المقدم من تحالف يضم شركة الدار العقارية الإماراتية، يأتي استكمالاً لاهتمام "الدار" بالتوسع الإقليمي سواء في السعودية أو مصر.

وأضاف أن عرض "الدار" في شهر مارس الماضي للاستحواذ على "سوديك" كان ينقصه نسبة الاستحواذ، لكن العرض الجديد أبدت استعدادها للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم "سوديك" وذلك تغير جذري ويدعم فكرة الاستحواذ.

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وأشار مروان شراب، إلى أن حجم القيمة السوقية لشركة "سوديك" البالغ حالياً نحو 500 مليون دولار يغري "الدار العقارية"، ويساهم في خطتها للتوسع الإقليمي.

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها على إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز آر إس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.577.631 سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، المدرجة في البورصة المصرية.

وفي سياق آخر، قال رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في شركة الرمز كابيتال، إن اكتتاب أدنوك للحفر يشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين وزيادة التغطية المتوقعة ترجح إمكانية زيادة حجم الطرح في الفترة المقبل، لا فتاً إلى زخم النمو في القطاع بما يدعم أداء أدنوك للحفر.

وأضاف أن دخول سهم أدنوك للحفر في المؤشرات العالمية وبنسبة كبيرة متوقعة يدعم السهم والاكتتاب فيه.

وبدأ اكتتاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية في 13 سبتمبر 2021، فيما من المتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021.

كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، قد أعلنت عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم، ما يعادل 10 مليارات دولار.