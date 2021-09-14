 مسؤول عماني للعربية: تعاون استثنائي مع السعودية في الاقتصاد الرقمي

انعقدت اليوم أعمال حلقة العمل المشتركة بين سلطنة عمان والسعودية حول الاقتصاد الرقمي بهدف تعزيز التعاون والتباحث في المبادرات والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

وتتضمن الحلقة أربع جلسات عمل مشتركة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تتناول الأولى قوانين وتشريعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تستعرض الجلسة الثانية مبادرات بناء قدرات ومهارات المستقبل التقنية، وتناقش الجلسة الثالثة مشاريع التحول الرقمي والبنية الأساسية والمنصات الرقمية.

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أما الجلسة الرابعة فتسلط الضوء على الاستثمار والشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية.

وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات العمانية، الدكتور علي بن عامر الشيذاني، إن الاجتماعات بين البلدين تأتي لاستكمال التعاون الوثيق الذي بدأ بعد الزيارة الأخيرة لسلطان عٌمان هيثم بن طارق إلى المملكة، واستكملت بزيارة الوفد السعودي الذي زار السلطنة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف الشيذاني في تصريحات للعربية، على هامش الاجتماعات بين قطاع الاتصالات العماني ونظيره السعودي، أن الاجتماعات تهدف للخروج بمشاريع ومبادرات مشتركة في التحول الرقمي.

وأوضح أن ورش العمل مستمرة لمدة 3 أيام والهدف هو الخروج بمسودة أولية بهذه المبادرات والمشاريع المشتركة، ثم مراجعتها والتوقيع على مذكرات تفاهم لتنفيذ هذه المشاريع.

وتوقع أن عام 2022 سيكون استثنائيا للتعاون في الاقتصاد الرقمي بين السلطنة والمملكة العربية السعودية.