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مايكروسوفت تكشف عن أكبر برنامج لإعادة شراء أسهمها.. هذه قيمته!

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وول ستريت

مايكروسوفت تكشف عن أكبر برنامج لإعادة شراء أسهمها.. هذه قيمته!

القيمة السوقية للشركة ترتفع إلى 2.2 تريليون دولار

دبي - العربية.نت

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قالت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء إنها ستنفذ برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 60 مليار دولار وترفع توزيعاتها الفصلية بنسبة 11%، كما ستعين رئيس الشركة براد سميث نائبا للرئيس.

وأضافت مايكروسوفت إن برنامج إعادة الشراء ليس له تاريخ انتهاء وقد يتم إنهاؤه في أي وقت، كما كشفت عن توزيعات أرباح قدرها 0.62 دولار لكل سهم، بعد ارتفاع الأرباح 6 سنتات عن الربع السابق.

ارتفع سهم الشركة بنسبة 35% في عام 2021، لتصل قيمتها إلى 2.2 تريليون دولار، مما يجعلها ثاني أكبر شركة مدرجة في وول ستريت من حيث القيمة، فيما كانت خطة إعادة الشراء السابقة لشركة مايكروسوفت، التي تم الكشف عنها في سبتمبر 2019، تبلغ 40 مليار دولار.

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ووصف عملاق التكنولوجيا الأميركي أيضاً منصب نائب الرئيس بأنه دور تنفيذي محدث لـ سميث، الذي يقود حالياً فريقاً يضم أكثر من 1500 موظف في 54 دولة، وفقاً لسيرته الذاتية على موقع مايكروسوفت الإلكتروني.

وانضم سميث إلى مايكروسوفت في عام 1993 من شركة المحاماة Covington & Burling لإدارة عمليات شؤون الشركات والشؤون القانونية في أوروبا. وأظهرت السيرة الذاتية أنه أصبح مستشاراً عاماً في عام 2002، وعلى مدى العقد التالي، تعامل مع قضايا مكافحة الاحتكار.

وقالت مايكروسوفت إن سميث سيواصل تقديم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا.

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