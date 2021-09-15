واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة

يخطط تطبيق واتساب لتنظيف الدردشات لملايين مستخدمي التطبيق على أنظمة أندرويد، وiOS، وDesktop. حيث تمت إضافة إصدار جديد من واتساب بيتا مؤخراً إلى متجر غوغل بلاي، مما يكشف أن تطبيق الدردشة المملوك لـ فيسبوك سيحذف قريباً عدداً لا يحصى من الرسائل تلقائياً.

وكشف عملاء واتساب على مدونة WABetaInfo، إنه بفضل ميزة حذف الدردشة التي يتم تطويرها حالياً سيتم حذف الرسائل للمستخدمين الذين يستخدمون التطبيق على أجهزة متعددة.

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في الوقت الحالي، إذا كنت تستخدم واتساب عبر مجموعة من الأجهزة، فستلاحظ أنه إذا حذفت رسالة من جهاز آيفون أو جهاز أندرويد، فستظل متاحة على سطح المكتب. هذا لأنه لا يتم حالياً حذف الدردشات إلا من الجهاز الذي تستخدمه وقت حذف الرسالة.

ومع ذلك، ستتغير هذه الخاصية في المستقبل، حيث يختبر واتساب ميزة ستعمل على مزامنة حذف الدردشة عبر جميع الأجهزة. لذلك سيتم حذف أي رسائل قمت بحذفها من واتساب لنظام التشغيل iOS أو أندرويد قريباً من تطبيق واتساب ويب.

وذكرت التقارير، أنه مع طرح الميزة لمختبري الإصدارات التجريبية، أو إذا كنت تستخدم آخر تحديث لـ واتساب، فسيتم حذف الدردشات المحذوفة من الجهاز تلقائياً من واتساب Web / Desktop أيضاً (والعكس صحيح)".

وإلى الأن لم يتم تفعيل هذه الخاصية، حتى يتم التأكد من ثباتها، وقدم واتساب ميزة الأجهزة المتعددة عند الطلب فقط في يوليو لمختبري الإصدارات التجريبية.

ونظراً لأن الأداة لا تزال في مهدها، فهناك عدد من الميزات التي قد يتوقعها مستخدمو واتساب والتي قد تكون مفقودة.