"تيك توك" تستغل حملة على فيسبوك بإطلاق هذه الميزات

أطلق تطبيق تيك توك يوم الثلاثاء مجموعة كبيرة من الميزات التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية وأفكار الانتحار.

وتشمل الميزات الجديدة، أدلة للرفاهية، ودليل دعم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل وميزة تدخل البحث التي ستوجه المستخدمين لدعم الموارد عند البحث عن عبارات مثل انتحار أو #suicide.

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جاء إعلان تيك توك عن الميزات الجديدة في أعقاب تقرير نشرته وول ستريت جورنال، واطلعت عليه "العربية.نت"، والذي قال إن فيسبوك وجد مراراً وتكراراً أن تطبيق إنستغرام الخاص به قد يكون ضاراً بالصحة العقلية للمراهقين في مواقف معينة.

ويظهر التطبيقان منافسة شديدة لجذب انتباه المراهقين. فمنذ إطلاقها في عام 2017، اكتسبت تيك توك الصينية مكانة على إنستغرام.

كما تجاوزه في العام الماضي، حيث يعد تطبيق إنستغرام تطبيق التواصل الاجتماعي المفضل لدى المراهقين الأميركيين بعد سناب شات، وفقاً لتقرير نُشر أكتوبر 2020 بواسطة Piper Sandler.

ستوجه ميزات تيك توك الجديدة المستخدمين إلى الدعم، مثل Crisis Text Line إذا كانوا يبحثون عن مصطلح "انتحار".

وانتقد المشرعون الأميركيون فيسبوك بشدة لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين وفشل الشركة في معالجة المشاكل.