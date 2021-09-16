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تطبيق للدردشة رفض عرضاً سخياً من مايكروسوفت.. بلغت قيمته هذا المستوى!

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ديسكورد
تطبيق ديسكورد
تكنولوجيا

تطبيق للدردشة رفض عرضاً سخياً من مايكروسوفت.. بلغت قيمته هذا المستوى!

جمع 500 مليون دولار في أحدث جولة تمويل

دبي - العربية.نت

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جمعت شركة ديسكورد Discord نحو 500 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، وفقاً لمتحدث باسم شركة الدردشة الرقمية الشهيرة.

وتقدر صفقة تطبيق الدردشة بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لمصادر "بلومبرغ"، وهو ما يعني زيادة قيمة الشركة بأكثر من الضعف عن آخر جولة تمويل في العام الماضي.

وقاد جولة التمويل الأخيرة مجموعة دراغونير للاستثمار. كما شارك كل من Baillie Gifford & Co وCoatue Management وFidelity Management & Research Co وFranklin Templeton جنباً إلى جنب مع المستثمرين الحاليين.

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بدأت الشركة بلعبة فيديو شهيرة بين الشباب، ولكنها امتدت لتشمل كل شيء من مجموعات الدراسة إلى المجتمعات الفنية. ولديها الآن أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهرياً، يستخدمون الخدمة للتواصل عبر الصوت والفيديو والنص.

وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، قال جيسون سيترون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Discord، إنه سيتم استخدام رأس المال الجديد "للاستثمار في ميزات وأدوات جديدة" وتوسيع القوة العاملة للشركة.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتصلت العديد من الشركات بشركة ديسكورد بخصوص عملية استحواذ. حيث كانت الشركة تجري محادثات مع شركة مايكروسوفت، التي قدمت عرضاً بقيمة 12 مليار دولار للشركة الناشئة، لكن المناقشات انتهت برفض Discord للعرض هذا الربيع، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ومن بين المستثمرين الحاليين في ديسكورد، شركة بينشمارك، وغرايلوك بارتنرز، وإنديكس فينشرز، وسبارك كابيتال.

وقبل هذه الجولة من التمويل، جمعت الشركة بالفعل ما يقرب من 600 مليون دولار حتى الآن، وفقاً لمزود البيانات PitchBook.

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