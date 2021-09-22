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شركة طيران عملاقة تطلب 250 سيارة تاكسي طائر

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طيران

شركة طيران عملاقة تطلب 250 سيارة تاكسي طائر

غول لينهاس البرازيلية تخطط لتأسيس شركة نقل تشاركي لتشغيل التاكسي الطائر

دبي - العربية.نت

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تخطط شركة غول لينهاس Gol Linhas Aéreas، أكبر شركة طيران في البرازيل، لتشغيل 250 تاكسي كهربائيا طائرا من مجموعة فيرتكال إيروسبيس Vertical Aerospace Group كجزء من خطة لتأسيس شركة نقل تشاركي.

وستشاركها شركة التأجير أفولون هولدينغز Avolon Holdings، التي قالت يوم الثلاثاء إنها ستعمل مع غول لتحديد الشركاء المحليين ومتطلبات البنية التحتية والاعتماد لنموذج الإقلاع والهبوط العمودي VA-X4، حيث طلبت أفولون 500 طائرة في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب استثمارها في الشركة المصنعة.

وتبرز سيارات الأجرة الطائرة كقطاع طيران جديد حيث اقتربت التصاميم الأولى من النضج، وقام مطوروها بجمع الأموال من خلال صفقات مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPAC.

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فيما قالت شركة فيرتكال إيروسبيس، في يونيو إنها ستدرج عبر اندماج عكسي مع شركة Broadstone Acquisition Corp في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 2.2 مليار دولار.

وأضافت الشركة الإنجليزية أن الطائرة VA-X4 عديمة الانبعاثات التي تتسع لأربعة ركاب، ستطير بسرعة 200 ميل في الساعة لأكثر من 100 ميل في الشحنة الواحدة. وتخطط الشركة الناشئة لإجراء أول رحلة تجريبية لها في وقت لاحق من هذا العام، مع الحصول على الترخيص في وقت مبكر من عام 2024.

بدورها، تمتلك شركة أميركان إيرلاينز غروب، التي استحوذت على حصة أقلية في Gol هذا الشهر، أيضاً عقود طلب مسبق لهذا النموذج.

فيما كشفت عملاق صناعة الطائرات الأوروبية، إيرباص، عن أحدث تصميمات eVTOL يوم الثلاثاء، كتعديل على التصميم السابق لمركبة كهربائية بالكامل بأربعة مقاعد، تعرف باسم سيتي إيرباص CityAirbus. حيث يشبه الإصدار الأخير طائرة تقليدية بدلاً من نموذج طائرة بدون طيار للمشروع الأولي، وتهدف الشركة الآن إلى إطلاق نموذج أولي في عام 2023 واستهداف الترخيص بحلول عام 2025.

على الجانب الآخر، قالت شركة Vertical Aerospace بشكل منفصل إنها وافقت على صفقة مبدئية لتزويد 25 طائرة من طراز VA-X4s لمشغل طائرات الهليكوبتر Bristow Group Inc، مع خيار لشراء 25 طائرة أخرى.

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