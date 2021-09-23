الصين تطلق أكبر تجارب سريرية على لقاح ثوري يغلق الباب أمام كورونا

أظهر سجل التجارب السريرية أن شركة تطوير اللقاحات الصينية Beijing Wantai تخطط لبدء تجارب سريرية ضخمة الشهر المقبل للقاح مرشح ضد كوفيد-19 على هيئة رذاذ للأنف.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن التجارب السريرية جارية لتقييم 8 لقاحات على شكل بخاخ للأنف تستهدف فيروس كوفيد-19.

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أجرت الجهود الأكثر تقدمًا حتى الآن من قبل جامعة شيامن الصينية وجامعة هونغ كونغ وشركة الصيدلة البيولوجية Beijing Wantai تجارب المرحلة الثانية.

وقالت الباحثة ناتالي ميلكيرك التي تعمل مع معهد ليل باستور لتطوير لقاح بخاخ للأنف ضد السعال الديكي: "عندما يصيب الفيروس شخصًا ما فإنه عادة ما يدخل عن طريق الأنف".

وأضافت في تصريحات لـ"فرانس 24": "الفكرة هي إغلاق الباب".

حث مقال نُشر في مجلة Scientific American في مارس الماضي على تطوير لقاحات على هيئة بخاخ للأنف، لأن لها تأثيرًا فوريًا على الفيروس في مخاط الشخص المصاب.

فهناك يحفز إنتاج الجسم المضاد المعروف باسم الغلوبولين المناعي أ، والذي يمكنه منع العدوى.

وقال المقال العلمي: "هذه الاستجابة الساحقة، التي تسمى المناعة المعقمة، تقلل من فرصة انتقال الفيروس للناس".

توفر اللقاحات الحالية حماية قوية ضد الأعراض الشديدة من مرض كوفيد-19، لكنها أقل موثوقية في منع انتشار الفيروس.