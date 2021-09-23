.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلاك روك لـ "العربية": الأسهم الأميركية قد تتراجع بـ 10%

  • الخط
الأسواق العالمية

بلاك روك لـ "العربية": الأسهم الأميركية قد تتراجع بـ 10%

أسواق الأسهم تقدم قيمة للاستثمار على المدى المتوسط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال عامر بساط المدير العام للأسواق الناشئة في بلاك روك، إن رسائل الفيدرالي الأميركي كانت واضحة في اجتماع أمس الأربعاء، وكان أبرزها أن بدء رفع التحفيز سيبدأ عبر تقليص شراء السندات في نوفمبر، مع رفع أسعار الفائدة بداية من الصيف المقبل.

وأضاف في حديثه للعربية أن هناك 3 رسائل أخرى طمأن بها الأسواق، وهي أنه سيكون حذرا ومراقبا للأرقام والأوضاع، وأنه عندما يبدأ في التحرك نحو تقليص مشتريات الأصول سيكون بطيئا وتدريجيا.

أما الرسالة الثالثة، وفقا لبساط، فتتمثل في أن قرارته لن تكون مفاجئة، وسيخبر بها الأسواق قبلها، مشيرا إلى أن سيناريو 2013 لن يتكرر عندما فاجئ الفيدرالي الأسواق بقراراته وأدت لتراجع أسواق المال. وتابع: "هذه المرة سيكون بطيء وحذر وديناميكي".

الفيدرالي: تقليص شراء الأصول قد يبدأ في نوفمبر ويستمر حتى منتصف 2022 جرس الإغلاق الفدرالي الأميركي الفيدرالي: تقليص شراء الأصول قد يبدأ في نوفمبر ويستمر حتى منتصف 2022

وفيما يتعلق بأسواق الأسهم وتأثرها المتوقع من قرار الفيدرالي، قال بساط إنه في المدى المتوسط، لا يوجد شك أن أسواق الأسهم تقدم قيمة للاستثمار، لكن على المدى القصير يجب أن يكون هناك نوع من الحذر.

وتابع: "تقييم الأسهم مرتفع، هناك نوع من الحذر والدفعاية (الاستثمار في الأسهم الدفاعية) مطلوب .. على المدى المتوسط سيكون هناك نمو وربحية للشركات".

وأوضح أن تاريخيا تتراجع الأسهم الأميركية بنسب تتراوح بين 8 إلى 10% كل 18 شهرا تقريبا، ومنذ 18 شهرا لم تتراجع الأسواق منذ يونيو 2020، ولهذا من المتوقع أن تشهد السوق الأميركية تصحيحا بهذه النسب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ترشيح منة شلبي لجائزة ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
الأكثر قراءة
انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته
فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك
بعد تلقيها أغلى علاج بالعالم.. وفاة الطفلة المصرية ليال بعد تلقيها أغلى علاج بالعالم.. وفاة الطفلة المصرية ليال
خبراء يحذرون ثانية خبراء يحذرون ثانية "إياكم أن تغسلوا الدجاج واللحوم"
احتجزه 5 ساعات بسكين على عنقه.. كاميرا توثق لحظات رعب احتجزه 5 ساعات بسكين على عنقه.. كاميرا توثق لحظات رعب
خطأ تقني يفقد بيتكوين 90% من قيمتها.. كيف هوت إلى 5402 دولار؟ خطأ تقني يفقد بيتكوين 90% من قيمتها.. كيف هوت إلى 5402 دولار؟
قبل أن تذهب
صفقة الغواصات النووية تشق صف التحالف الأوروبي الأميركي
صفقة الغواصات النووية تشق صف التحالف الأوروبي الأميركي
اكتشف المزيد