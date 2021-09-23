بلاك روك لـ "العربية": الأسهم الأميركية قد تتراجع بـ 10%

قال عامر بساط المدير العام للأسواق الناشئة في بلاك روك، إن رسائل الفيدرالي الأميركي كانت واضحة في اجتماع أمس الأربعاء، وكان أبرزها أن بدء رفع التحفيز سيبدأ عبر تقليص شراء السندات في نوفمبر، مع رفع أسعار الفائدة بداية من الصيف المقبل.

وأضاف في حديثه للعربية أن هناك 3 رسائل أخرى طمأن بها الأسواق، وهي أنه سيكون حذرا ومراقبا للأرقام والأوضاع، وأنه عندما يبدأ في التحرك نحو تقليص مشتريات الأصول سيكون بطيئا وتدريجيا.

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أما الرسالة الثالثة، وفقا لبساط، فتتمثل في أن قرارته لن تكون مفاجئة، وسيخبر بها الأسواق قبلها، مشيرا إلى أن سيناريو 2013 لن يتكرر عندما فاجئ الفيدرالي الأسواق بقراراته وأدت لتراجع أسواق المال. وتابع: "هذه المرة سيكون بطيء وحذر وديناميكي".

وفيما يتعلق بأسواق الأسهم وتأثرها المتوقع من قرار الفيدرالي، قال بساط إنه في المدى المتوسط، لا يوجد شك أن أسواق الأسهم تقدم قيمة للاستثمار، لكن على المدى القصير يجب أن يكون هناك نوع من الحذر.

وتابع: "تقييم الأسهم مرتفع، هناك نوع من الحذر والدفعاية (الاستثمار في الأسهم الدفاعية) مطلوب .. على المدى المتوسط سيكون هناك نمو وربحية للشركات".

وأوضح أن تاريخيا تتراجع الأسهم الأميركية بنسب تتراوح بين 8 إلى 10% كل 18 شهرا تقريبا، ومنذ 18 شهرا لم تتراجع الأسواق منذ يونيو 2020، ولهذا من المتوقع أن تشهد السوق الأميركية تصحيحا بهذه النسب.