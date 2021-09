اليوم.. "آيفون 13" يصل إلى المتاجر في أول اختبار لجهاز لم يجلب الكثير

تطلق شركة أبل اليوم الجمعة، تشكيلة هاتفها الجديد iPhone 13، ما يمثل اختباراً لقدرة تقنية الكاميرا الجديدة وصفقات شركات الاتصالات عل جعل المتسوقين يقبلون على ترقية "متواضعة" لطراز العام الماضي.

بعد أن بدأت شركة أبل في تلقي طلبات شراء الجهاز في 17 سبتمبر، وصلت المنتجات الجديدة - iPhone 13 و 13 mini و 13 Pro و 13 Pro Max - الآن إلى المتاجر وباتت في متناول يد المستهلكين.

وتشمل أكبر التغييرات التي طرأت على جهاز آيفون هذا العام، وجود شق أضيق في الجزء العلوي من الشاشة، وميزات الكاميرا مثل الوضع السينمائي، وعمر بطارية إضافي يصل إلى بضع ساعات. كما يحتوي المنتج أيضًا على معالج أسرع إلى حد ما.

ما لا يمتلكه iPhone 13 هو إعادة تصميم جذرية، وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل بعض المستهلكين لعملية الشراء حتى العام المقبل. لكن لدى أبل بعض قوى الدفع، بما في ذلك الانتقال الأوسع إلى شبكات 5G التي قد تغري المتسوقين. وتتنافس شركات الاتصالات الأميركية أيضًا بشدة لتوسيع الخدمة مع الخصومات والعروض الترويجية.

تقدم كل من Verizon Communications Inc و AT&T Inc و T-Mobile US Inc، حوافز في بعض الحالات يمكن أن تجعل iPhone 13 Pro متاحًا مجانًا، اعتمادًا على نوع الجهاز وخطة الاشتراك، ويبدأ هذا النموذج عادة بسعر 999 دولارًا.

هناك بالفعل دلائل على أن الخصومات قد تكون فعالة، وفي حين أن بعض متاجر أبل للبيع بالتجزئة لا يزال لديها هواتف جديدة في المخزون يمكن شراؤها اليوم الجمعة، فإن متجر الشركة عبر الإنترنت لديه بالفعل تراكم في طلبيات أكتوبر لجميع طرازات iPhone 13.

تم اعتبار iPhone 12، الذي أصدر قبل عام، بمثابة خطوة أكبر نحو الأمام. وكان أول هاتف آيفون يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، وجاء بمظهر جديد له جوانب أكثر انبساطًا. أما التغييرات التي أتى بها iPhone 13 فتوصف بأنها "من وراء الكواليس"، إذ يوفر الوضع السينمائي، على سبيل المثال، نسخة فيديو Portrait mode، وتتيح ميزة تسمى التصوير الفوتوغرافي الماكرو الحصول على صور مقربة أكثر وضوحًا.

تستهل الموديلات الجديدة موسم عطلات مزدحم لعملاق التكنولوجيا، وقد طرحت الشركة جهاز iPad mini معاد تصميمه و iPad جديداً للمبتدئين، وتخطط للإعلان عن أجهزة MacBook Pro و AirPods التي تم تجديدها في الأشهر المقبلة.

كما كشفت أيضًا عن ترقية Apple Watch Series 7 التي تتميز بشاشة أكبر، لكن لن يتم طرح الساعة الذكية الجديدة للبيع حتى وقت لاحق من هذا الخريف.