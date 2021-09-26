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مستثمر ينجو من مذبحة بيتكوين.. باع 1366 عملة قبل لحظات من تحريمها

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عملات مشفرة الصين
بيتكوين
عملات مشفرة

مستثمر ينجو من مذبحة بيتكوين.. باع 1366 عملة قبل لحظات من تحريمها

الصين اعتبرت جميع معاملات العملات المشفرة غير قانونية

دبي - العربية.نت

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قام أحد معدني عملة بيتكوين ببيع نحو 1366 بيتكوين، وذلك قبيل ثوان من إعلان المركزي الصيني تحريم العملات المشفرة.

وتعهد البنك المركزي الصيني، الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.

وقال بنك الشعب الصيني الذي اعتبر جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية، إنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت، تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.

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وأدت التعليقات الصادرة عن بنك الشعب الصيني إلى انخفاض العملات المشفرة، وكانت الأسواق في حالة توتر، حيث شددت الصين قبضتها على قطاعات تتراوح من التعليم الخاص إلى الألعاب الرقمية، كما زادت أزمة ديون شركة التطوير العقاري إيفرغراند من التوتر.

وأظهرت البيانات أن أحد الأشخاص قام بجني نحو 58 مليون دولار من بيع بيتكوين قبل لحظات من إعلان بكين، وفقا لياهو فينانس وذلك بعد قيامه ببيع 952 بيتكوين في وقت سابق.

وعقب إعلان الصين، انخفض سعر بيتكوين بنسبة 7.8% إلى 41220 دولارًا، كما تراجعت كل من Ether و EOS و Litecoin و Dash بأكثر من 7%.

وعادت عملة بيتكوين اليوم الأحد إلى الارتفاع بنسبة 1.19% لتصل إلى 43.178 ألف دولار، كما ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 0.91% إلى 2965.67 دولار.

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