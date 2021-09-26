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نمو ضخم في إنتاجها.. هل تسلا بمعزل عن أزمة أشباه الموصلات؟

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تسلا
تسلا
تسلا

نمو ضخم في إنتاجها.. هل تسلا بمعزل عن أزمة أشباه الموصلات؟

مصادر: إنتاج المصنع سيصل لـ 450 ألف سيارة نهاية العام

دبي - العربية.نت

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من المتوقع أن ينتج مصنع تسلا، في شنغهاي الصينية 300 ألف سيارة في الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعاً بارتفاع عمليات التسليم في نهاية الربع الثالث والذي ينتهي بنهاية سبتمبر الجاري، على الرغم من النقص العالمي لأشباه الموصلات، وفقاً لما ذكره مصدران لوكالة "رويترز".

ويقوم المصنع بتصنيع سيارات السيدان الكهربائية موديل 3 وسيارات طراز Y الرياضية متعددة الاستخدامات للأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك ألمانيا واليابان.

يأتي ذلك، فيما تم شحن حوالي 240 ألف سيارة من المصنع في الأشهر الثمانية الأولى، بما في ذلك العديد منها للتصدير، وفقاً لبيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية. ولم تعلن تسلا عن تفاصيل حول إنتاج المصنع.

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وفي أغسطس، قال مسؤول في المنطقة التي يقع فيها مصنع تسلا إنه من المتوقع إنتاج 450 ألف سيارة هذا العام، بما في ذلك 66100 سيارة للتصدير.

ويذكر أن مبيعات شركة تسلا من سياراتها الكهربائية خلال العام الماضي بأكمله بلغ فقط 499550 سيارة.

وتقوم تسلا بتعيين مديرين لفرق العلاقات القانونية والخارجية في الصين حيث تواجه تدقيقاً عاماً في البلاد بشأن أمن البيانات وشكاوى خدمة العملاء.

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