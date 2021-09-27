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بورصات العملات المشفرة تعتزم تجميد حسابات المستخدمين في الصين

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منصة Binance للعملات المشفرة
منصة باينانس
عملات مشفرة

بورصات العملات المشفرة تعتزم تجميد حسابات المستخدمين في الصين

"هوبي" و"باينانس" يوقفان التعامل على أرقام الهواتف الصينية

دبي - العربية.نت

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قالت منصة هوبي Huobi، واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، إنها أوقفت فتح حسابات جديدة للمستخدمين الصينيين بعد أن جددت بكين حملة قمع على العملات المشفرة.

وأعلن بنك الشعب الصيني أن جميع الأنشطة المتعلقة بالعملة الافتراضية غير قانونية بما في ذلك التداول يوم الجمعة.

وقالت Huobi، إحدى هذه البورصات، يوم الأحد إنها ستنهي تسجيلات حسابات المستخدمين الصينيين الجدد في البر الرئيسي.

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وستقوم الشركة أيضاً بالحذف التدريجي للحسابات الحالية للمستخدمين الصينيين بحلول منتصف ليل 31 ديسمبر 2021.

وفي الوقت نفسه، قالت منصة باينانس Binance، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، إن تسجيلات الحسابات باستخدام أرقام الهواتف المحمولة الصينية محظورة الآن. كما لم يعد تطبيق Binance متاحاً أيضاً للتنزيل في الصين.

بدوره، قال متحدث باسم باينانس لشبكة "CNBC": "تأخذ المنصة التزامات الامتثال الخاصة بها على محمل الجد وتلتزم باتباع متطلبات المنظم المحلي أينما نعمل".

هذا العام، كثفت السلطات الصينية حملتها على العملات المشفرة التي استهدفت شركات التعدين والتداول في بيتكوين.

لكن موقف الصين الصارم من العملات المشفرة ليس جديداً. لطالما شعرت السلطات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالقلق بشأن تأثير العملات الرقمية على الاستقرار المالي.

وفي عام 2017، أغلقت الصين عمليات تبادل العملات المشفرة المحلية وحظرت ما يسمى عروض العملات الأولية (ICOs)، وهي طريقة لجمع الأموال لشركات التشفير عن طريق إصدار الرموز الرقمية.

ونتيجة لذلك، انتقلت العديد من بورصات العملات المشفرة في الصين إلى الخارج. لكن ظلت هناك ثغرات تسمح للتجار الصينيين في البر الرئيسي بشراء وبيع العملات الرقمية في هذه البورصات الخارجية.

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