شركة سيارات كهربائية تفقد 75% من قيمتها بسبب إيفرغراند

فقدت أسهم شركة السيارات الكهربائية التابعة لشركة إيفرغراند الصينية أكثر من 75% من قيمتها منذ اندلاع أزمة الشركة التي أرقت أسواق المال العالمية.

وعوضت أسهم شركة مجموعة ايفرغراند نيو إنيرجي للمركبات " Evergrande New Energy Vehicle Group" بعض من خسائرها خلال تعاملات الاثنين، إذ أنهت جلسة اليوم في بورصة هونغ كونغ على تراجع بنسبة 9.42%، بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 26% خلال تداولات اليوم ليصل السهم إلى 2.02 دولار هونغ كونغ.

مادة اعلانية

وبدأت أسهم الشركة في التراجع منذ اندلاع أزمة ايفرغراند، لكن تراجع اليوم يعود إلى أزمة أخرى تضاف إلى شركتها الأم، إذ قالت الشركة في بيان إنها تواجه "مستقبلا غير مؤكد" إذا لم تحصل على تمويل على نحو سريع.

وبعد أن كانت تعتزم الشركة طرح أسهمها في بورصة شنغهاي، قالت إنها ألغت خطة الطرح وسط مخاوف من مصير شركتها الأمر التي نفدت سيولتها.

والشركة، التي لم تبيع سيارة واحدة حتى الآن، ارتفعت قيمتها لتتجاوز شركة فورد في شهر أبريل الماضي.

وبالرغم من أن شركة السيارات يعتبر استثمار صغير في إمبراطورية إيفرغراند، إلا أنها كانت أكبر رهان لمؤسس الشركة، وأغنى رجل في الصين شو جياين، على نمو قطاع السيارات الكهربائية في المستقبل.

واستثمر جياين وآخرون المليارات في الشركة، والتي مازالت بعيدة عن تسليم أولى سياراتها.

ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة السيارات الكهربائية إنه لا يوجد ما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتواصل البحث عن مستثمرين استراتيجيين.

وأضافت: "المجموعة تواجه نقصا حادا في السيولة". وتابعت: "في ضوء ضغط السيولة، علقت المجموعة دفع بعض نفقاتها التشغيلية وبعض الموردين علقوا توريد مستلزمات المشاريع".

وجرى تأسيس شركة ايفرغراند نيو إنيرجي للمركبات في يوليو العام الماضي، عندما قامت شركة Evergrande Health بتغيير اسمها إلى Evergrande New Energy Vehicle Group.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنها حققت خسائر تقدر بنحو 743 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، بعائدات قدرها نحو مليار دولار، وأغلب الإيرادات جاءت من أعمال تجارية تابعة للشركة في مجال الصحة وعناية المسنين.