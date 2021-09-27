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لن تصدق.. فأر يتداول العملات المشفرة تفوق على وارن بافيت وS&P 500

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هامستر
فأر هامستر
عملات مشفرة

لن تصدق.. فأر يتداول العملات المشفرة تفوق على وارن بافيت وS&P 500

حقق عائداً 20% على التداولات منذ يونيو الماضي

دبي - العربية.نت

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دفع جنون المتداولين الأفراد، والتذبذبات العنيفة للعملات المشفرة، إلى استقاء النصائح من أحد فئران الهامستر، والذي يطلق عليه "مستر جوكس"، لكن الأكثر عجباً هو أنه حقق عائداً من التعاملات المتخصصة في العملات المشفرة، منذ أن بدأ تداولاته في يونيو الماضي، أعلى من الملياردير الشهير وارن بافيت، وحتى مؤشر S&P 500.

ويحدد السيد جوكس، داخل قفص للفئران، ربما يكون الأكثر تقنية في الوجود، حيث يحدد العملات المشفرة التي يختارها من خلال عجلة دوارة يجري بداخلها، ثم يحدد بعدها عملية الشراء أو البيع عبر السير في أحد نفقين موجودين بداخل القفص.

ويمكنه الاختيار من بين عشرات العملات المشفرة، وفقاً لحساب Twitch لـ فأر الهامستر، ويتم إرسال قراره إلى منصة تداول حقيقية، والتي تنفذ أوامره.

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فيما لم يتم الإعلان عن الإنسان الذي يقف وراء حساب الهامستر وأمواله. ولكن المعروف عنه أن محفظته ارتفعت بنسبة 20% تقريباً منذ أن بدأ التداول في يونيو، وفقاً لحسابه على تويتر. واعتباراً من 12 سبتمبر، كان أداء السيد جوكس أفضل من بيتكوين، وناسداك 100، وشركة بيركشاير هاثاواي، التابعة للملياردير وارن بافيت، وحتى مؤشر S&P 500.

وفي حين أن منهجية السيد جوكس عشوائية في أحسن الأحوال، إلا أنها تذكرنا بأن من أين يحصل الناس على نصائحهم المالية يتغير بالتأكيد.

فخلال الفترة الماضية، استقى الناس نصائحهم المالية من تيك توك، وحتى من طفلين في بالتيمور.

وفي السنوات الأخيرة، كان هناك المزيد من عمليات انتقاء الأسهم في وول ستريت من الروبوتات. حتى إن Planet Money من NPR قام ببناء مشروع خاص به في عام 2017 استثمر الأموال بناءً على تغريدات الرئيس دونالد ترمب.

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