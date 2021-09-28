شركة تدفع عمولة 24 مليون دولار لصفقة بـ 100 ألف دولار فقط

دفعت بورصة العملات المشفرة بيتفينيكس Bitfinex، نحو 23.7 مليون دولار كرسوم على معاملة بقيمة 100000 دولار عبر تقنية البلوك تشين blockchain فيما يبدو أنها صفقة غير عادية ستسجل في كتب التاريخ.

كانت Bitfinex تنقل هذا المبلغ بعملة تيثر Tether، إلى التبادل اللامركزي DeversiFi يوم الاثنين، وفقاً لسجلات شركة تعقب سلاسل الكتل "إيثرسكان".

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أي شخص يتعامل مع إيثريوم بلوك تشين يدفع للمعدنين ما يعرف باسم رسوم الغاز مقابل دمج صفقاتهم في دفتر الأستاذ الرقمي - وهو مبلغ يمكن أن يختلف اعتماداً على العرض والطلب وقوة الحوسبة في أي وقت. وفي حين أن الرسوم غير المنتظمة والباهظة كانت مصدر إزعاج شائع في هذا العالم وسط طفرة التمويل اللامركزي هذا العام، يبدو أن مبلغ 24 مليون دولار كان خطأ، حيث وصفته DeversiFi في تغريدة بأنه "مرتفع بشكل خاطئ".

وفي حين أن الأخطاء الشائعة في عالم التداولات التقليدية يمكن تصحيحها، إلا أنها تمثل مشكلة فريدة في عالم التشفير نظراً لأن معاملات blockchain لا رجعة فيها.

وقال متحدث باسم Bitfinex في رسالة بالبريد الإلكتروني: "في مثل هذه المعاملات، يتم تصحيح الأخطاء عبر طرف ثالث". وهذا ما أكدته أيضاً DeversiFi في بيانهم الأخير. وكتب "نحن نتطلع إلى تحقيق DeversiFi وتسوية هذه المسألة من جانبهم".

ما ينقذ الموقف، هو وجود علاقة متشابكة بين تيثر وبيتفينكس، حيث تتشارك الشركتين في بعض الملاك والمديريين التنفيذيين للشركتين، كما أن DeversiFi وBitfinex مرتبطان ارتباطاً وثيقاً أيضاً. حيث عمل المؤسسون الثلاثة لـ DeversiFi في بيتفينكس.

وقالت ديفيرسفاي في تغريدة: "لا توجد أموال عملاء على DeversiFi معرضة للخطر وهذه مشكلة داخلية يتعين على المنصة حلها".

تعرضت الشركتين لتحقيق المدعى العام في نيويورك في وقت سابق من هذا العام، حيث يواجه المديرين التنفيذيين في تيثر تحقيقاً جنائياً.