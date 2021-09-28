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أنكورج للعربية: تشغيل مشروعنا لإنتاج البتروكيماويات في مصر بحلول النصف الثاني 2026

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اقتصاد مصر

أنكورج للعربية: تشغيل مشروعنا لإنتاج البتروكيماويات في مصر بحلول النصف الثاني 2026

تقدر قيمة المشروع الإجمالية بـ 2.5 مليار دولار في منطقة قناة السويس

دبي - العربية.نت

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تعتزم Anchorage للاستثمارات في مصر، بناء منشأة لإنتاج البتروكيماويات في منطقة قناة السويس، بقيمة استثمارات مقدرة تبلغ 2.5 مليار دولار.

وقال المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنكورج للاستثمارات، أحمد مُحرم في مقابلة مع "العربية"، إن الشركة تقوم بتطوير مجمع صناعي يحتوي على عدد من الوحدات الصناعية لإنتاج مجموعة من المنتجات والمشتقات البتروكيماوية.

وأضاف أن المشروع يستهدف تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من مشتقات الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة.

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وأوضح محرم أن الشركة تطمح أيضا إلى زيادة مراحل أخرى توسعية لإنتاج منتجات أخرى تكاملية.

وأشار إلى أن "إنكورج" تأسست عام 2011 وتركز استراتيجيتها على الاستثمار بمشروعات البتروكيماويات لما لهذا القطاع من أهمية، فضلا عن الدعم الذي يتلقاه القطاع من كافة جهات الدولة لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لصناعة البتروكيماويات وزيادة القيمة المضافة في هذا المجال.

وأفاد العضو المنتدب لشركة أنكورج للاستثمارات بأن مشروع البتروكيماويات كثيف التمويل وله متطلبات واشتراطات معينة لاستيفاء التمويل، تمر بمراحل متعددة، المرحلة الأولى تكون تطويرية تعقبها مرحلة تصميم ثم التنفيذ والتشغيل.

وتوقع محرم أن يتم تشغيل المشروع في النصف الثاني من عام 2026.

وتحدث: "المشروع ممول بطريقة (بروجيكت فايناناس) والتي يدخل فيها شريحة من القروض من الجهات ومؤسسات التمويل".

ونوه محرم إلى أن قيمة المشروع تبلغ 2.5 مليار دولار وهذا يساهم في زيادة بقيمة 750 مليون دولار زيادة بالاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، كما يساعد في توفير 2500 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى 5 آلاف فرصة عمل أثناء فترة الإنشاء.

وبين أن مشروع يتيح مشاركة كبرى الشركات العالمية والجهات المتخصصة ويتضمن هيكل المشروع حوالي 20 شركة ذات التصنيف الائتمان المرتفع.

وكشف أن المشروع سيساهم في زيادة إنتاج البتروكيماويات في مصر بمقدار 812 ألف طن.

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