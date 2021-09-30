كم مرة يجب عليك حذف ملفات تعريف الارتباط؟.. الجواب قد يفاجئك

تعد ملفات تعريف الارتباط أو ما يعرف بـ "Cookies" جزءاً لا مفر منه من الاتصال بالإنترنت. وعلى الرغم من أن مواقع الويب التي تقدم لك ملفات تعريف الارتباط ليست شيئاً جديداً، فمن المحتمل أنك لاحظت أن كل موقع ويب تزوره الآن سيسألك عما إذا كان بإمكانك قبول ملفات تعريف الارتباط. ومع ذلك، من الطبيعي أن تتساءل عن عدد المرات التي يجب أن تحذف فيها ملفات تعريف الارتباط من أجهزتك.

ويأتي السبب وراء ظهور تنبيهات قبول ملفات تعريف الارتباط هذه بفضل قانون حماية البيانات والخصوصية الأوروبي المسمى اللائحة العامة لحماية البيانات أو (GDPR).

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في السابق، كان بإمكان مواقع الويب مشاركة أو بيع ما يسمى "ملف تعريف الارتباط" لشركات أخرى دون إذنك، وقد أقر القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أنه يمكن اعتباره انتهاكاً للخصوصية. لذا، تسأل مواقع الويب الآن عما إذا كان بإمكانها تحميل ملفات تعريف الارتباط على جهازك قبل أن تفعل ذلك بالفعل.

وهنا يأتي دور برامج حذف ملفات تعريف الارتباط والملفات المؤقتة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ما هي ملفات تعريف الارتباط

ملفات تعريف الارتباط هي جزء أو عدة أجزاء صغيرة من البيانات التي تحدد جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى موقع ويب، وفقاً لما قاله، جوزيف شتاينبرغ، خبير الأمن السيبراني ومستشار التقنيات الناشئة، لموقع ياهو لايف، واطلعت عليه "العربية.نت". ويتم تعيين ملفات تعريف الارتباط هذه بواسطة خادم موقع الويب على جهازك عندما تزور موقع على الإنترنت ولكن بعد أن تعطي الموافقة.

وأوضح شتاينبرغ أن هناك نوعين من ملفات تعريف الارتباط: ملفات تعريف الارتباط "للجلسة"، والتي تنتهي صلاحيتها بعد النقر فوق أحد مواقع الويب، بالإضافة إلى ملفات تعريف الارتباط "الدائمة"، والتي تتعقبك عبر عدة جلسات مختلفة. ستختفي ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسات تلقائياً، ولكن يمكن أن تظل ملفات تعريف الارتباط الدائمة لفترة من الوقت.

ووفقاً لخبير الأمن السيبراني ورئيس شركة بروكس للاستشارات الدولية، تشاك بروكس، تُستخدم ملفات تعريف الارتباط بواسطة مواقع الويب لتخصيص المحتوى وفقاً لتفضيلاتك الشخصية ومن قبل شركات التسويق لمحاولة توجيه الإعلانات إليك مباشرةً.

كما يمكنهم أيضاً السماح لك بالنقر بين الصفحات على موقع الويب دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو التحقق من هويتك في كل صفحة.

كم مرة يجب عليك حذف ملفات تعريف الارتباط؟

هذا يعتمد. إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط للقيام بأشياء مثل مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت وقراءة الأخبار، فمن المحتمل أن تكون موافقاً على حذف ملفات تعريف الارتباط وفقاً لمزاجك الخاص. ولكن، إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك للقيام "بمهام حساسة" مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الاستثمارات ولا تريد أن يتم تعقبك عند استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإن "حظر ملفات تعريف الارتباط ومسحها قد يكون له معنى".

وقال بروكس، بشكل عام، إنه من الجيد مراجعة أذونات ملفات تعريف الارتباط "بقدر ما تستطيع"، ولا يوجد إطار زمني محدد لعدد المرات التي يجب عليك القيام بذلك، وأضاف "من الحكمة أن تفعل ذلك بقدر ما تستطيع للبقاء في أمان".

وينصح خبراء الأمن السيبراني بتثبيت أحد البرامج التي تقوم بحذف ملفات الارتباط تلقائياً ما يبقي ملفاتك وأجهزتك في أمان، بحيث يمكنك التركيز فقط على التصفح عبر الإنترنت.