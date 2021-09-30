ملياردير شهير متفائل بمستقبل بيتكوين لهذا السبب!

قال الملياردير المؤسس لشركة "توما برافو" Thoma Bravo، أورلاندو برافو، إنه يمتلك بيتكوين وهو "متفائل للغاية" بشأن العملة المشفرة.

وأضاف برافو، خلال مؤتمر ألفا الذي نظمته شبكة "CNBC"، كيف لا تحب التشفير؟ مشيراً إلى المعروض المحدود من بيتكوين.

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ويرى برافو أن المزيد من الأشخاص سيستخدمونها في المستقبل. كما بدأت المؤسسات للتو في تبني العملات الرقمية، وبمجرد حدوث ذلك، سيكون الطلب إيجابياً.

وتأتي تصريحات برافو، فيما شهدت بيتكوين شهراً صعباً خلال سبتمبر، حيث تراجعت بنحو 11% وهي في طريقها إلى تسجيل أسوأ شهر لها منذ مايو.

تحسنت معنويات المستثمرين خلال آخر 24 ساعة، حيث ارتفعت بيتكوين بنحو 1.5% أعلى مستويات 43 ألف دولار، وهو ما يضيف إلى ارتفاعاتها البالغة 44% هذا العام.

كما تضاعفت العملة المشفرة بأكثر من 4 أضعاف في عام 2020.