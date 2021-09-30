وزيرة التعاون الدولي الإماراتية: "إكسبو" مدينة جديدة بدبي ستستمر بعد فعاليات المعرض

قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتية، ومدير عام إكسبو دبي، إن المعرض يعتبر انعكاسا لآراء وأفكار أكثر من 192 جنسية، مشيرة إلى أن إكسبو سيمنح الزائر الفرصة للتعرف على ثقافات مختلفة.

وأضافت في حديثها مع "العربية" أن هذا الأمر يعد دليلا على أن الإمارات قادرة على تجميع العالم بأسره في ظل هذه الظروف الصعبة، فالدولة تتطلع لتجاوز التحديات والاستمرارية في العمل والتقدم.

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وأوضحت أن المعرض الذي سيستمر لمدة 182 يوما، سيعكس آراء وأفكار وأحلام دول من 192 جنسية ما يمنح الزائرين فرصة للتعرف على ثقافات مختلفة.

وأشارت إلى أنه عندما قررت حكومة دبي استثمار 7 مليارات دولار في إكسبو، لم تنفق هذه الأموال لاستضافة المعرض فقط، لكن لبناء مدينة جديدة ستستمر بعد الحفل، وهذه المدينة الجديدة بُنيت على معايير عالية فيما يتعلق بالاستدامة والتكنولوجيا، وهي فرصة ذهبية للقطاعات الجديدة التي ستركز عليها دبي.