.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزيرة التعاون الدولي الإماراتية: "إكسبو" مدينة جديدة بدبي ستستمر بعد فعاليات المعرض

  • الخط
اقتصاد دبي

وزيرة التعاون الدولي الإماراتية: "إكسبو" مدينة جديدة بدبي ستستمر بعد فعاليات المعرض

دبي أنفقت 7 مليارات دولار لإقامة المعرض

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتية، ومدير عام إكسبو دبي، إن المعرض يعتبر انعكاسا لآراء وأفكار أكثر من 192 جنسية، مشيرة إلى أن إكسبو سيمنح الزائر الفرصة للتعرف على ثقافات مختلفة.

وأضافت في حديثها مع "العربية" أن هذا الأمر يعد دليلا على أن الإمارات قادرة على تجميع العالم بأسره في ظل هذه الظروف الصعبة، فالدولة تتطلع لتجاوز التحديات والاستمرارية في العمل والتقدم.

وأوضحت أن المعرض الذي سيستمر لمدة 182 يوما، سيعكس آراء وأفكار وأحلام دول من 192 جنسية ما يمنح الزائرين فرصة للتعرف على ثقافات مختلفة.

وأشارت إلى أنه عندما قررت حكومة دبي استثمار 7 مليارات دولار في إكسبو، لم تنفق هذه الأموال لاستضافة المعرض فقط، لكن لبناء مدينة جديدة ستستمر بعد الحفل، وهذه المدينة الجديدة بُنيت على معايير عالية فيما يتعلق بالاستدامة والتكنولوجيا، وهي فرصة ذهبية للقطاعات الجديدة التي ستركز عليها دبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة خبر يهمنا جميعا..هذه أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة
أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي أسطورة الملاكمة أحب الرسم.. لوحات غير معروفة لمحمد علي
الأكثر قراءة
حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين بينهم امرأة.. تفاصيل المصريين المتورطين باغتيال ضباط سودانيين
هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة هذا ما وجدته مصر بعد مداهمة شقة "الإخوان"
السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع السعودية تستهدف توظيف 90.1 ألف مواطن في هذا القطاع
أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل أعراض خطيرة لنقص الحديد في جسم الإنسان.. وإليكم الحل
قبل أن تذهب
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن
اكتشف المزيد