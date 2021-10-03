.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أكبر اللاعبين بصناعة الأدوية عالمياً.. تركز كبير للصناعة في 3 دول

  • الخط
علاج كورونا - تصنيع أدوية (فرانس برس)
صناعة الدواء
شركات

أكبر اللاعبين بصناعة الأدوية عالمياً.. تركز كبير للصناعة في 3 دول

أميركا الأكبر وفرنسا تنافس على استحياء.. وسويسرا تغرد وحيدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف أحدث ترتيب سنوي لأفضل 50 شركة للأدوية الحيوية وفقاً لمبيعات العقاقير الطبية في عام 2020، عن احتفاظ شركة روش Roche بصدارة الترتيب، بمبيعات سنوية بلغت 47.5 مليار دولار مدفوعة بأكبر مبيعاتها، أدوية السرطان Avastin وMS أوكريفوس، وفقاً لـ Pharmaceutical Exec.

كما عززت مبيعات الأدوية التي تم إطلاقها حديثاً Tecentriq وPerjeta وKadcyla لعلاج مرض السرطان وهيموفيليا من مبيعات شركة روش.

وتصدرت شركة روش الترتيب للعام الثاني على التوالي، مبتعدة بذلك عن شركة فايزر التي كانت رائدة سابقاً، والتي يمكن أن تنتعش في عام 2021 بسبب دورها البارز في سوق لقاحات كوفيد-19 التي تم اكتشافها حديثاً، حيث حلت الشركة التي تصدرت الترتيب بين عامي 2015 و2018 في المرتبة الثامنة، لكنها احتلت المرتبة الخامسة في الإنفاق على البحث والتطوير.

50 مليار ريال حصة صندوق الاستثمارات العامة المتوقع بيعها في STC شركات صندوق الاستثمارات 50 مليار ريال حصة صندوق الاستثمارات العامة المتوقع بيعها في STC

كما زادت شركة روش من قيمتها السوقية في عام 2020 بسبب وجودها في اختبارات تشخيص فيروس كورونا. ومع ذلك، لم تبيع شركة AbbVie، التي تتخذ من إلينوي مقراً لها، المنتجات ذات الصلة بفيروس كورونا، إلا أنها كانت أسرع شركة صاعدة في المراكز العشرة الأولى في مبيعات الأدوية فيما يتعلق بالقيمة السوقية.

كما حلت شركة نوفارتس Novartis، السويسرية الأخرى، في المرتبة الثانية في مبيعات الأدوية، بفضل دواء MS Gilenya وعقار Entresto لقصور القلب، كما احتلت شركة جونسون أند جونسون، الأميركية المرتبة الثانية من حيث قيمة استثمارات البحث والتطوير.

واستحوذت الشركات الأميركية على 5 مراكز بين الثمان الكبار، وشركتين سويسريتين في المقدمة، فيما كانت عملاق الأدوية الفرنسية "سانوفي" في المرتبة السابعة في الترتيب.

ترتيب شركات الأدوية
ترتيب شركات الأدوية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن 14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن
ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم
الأكثر قراءة
ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر
كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً
شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط
خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن
شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين
مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة
قبل أن تذهب
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
اكتشف المزيد