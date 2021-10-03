أكبر اللاعبين بصناعة الأدوية عالمياً.. تركز كبير للصناعة في 3 دول

كشف أحدث ترتيب سنوي لأفضل 50 شركة للأدوية الحيوية وفقاً لمبيعات العقاقير الطبية في عام 2020، عن احتفاظ شركة روش Roche بصدارة الترتيب، بمبيعات سنوية بلغت 47.5 مليار دولار مدفوعة بأكبر مبيعاتها، أدوية السرطان Avastin وMS أوكريفوس، وفقاً لـ Pharmaceutical Exec.

كما عززت مبيعات الأدوية التي تم إطلاقها حديثاً Tecentriq وPerjeta وKadcyla لعلاج مرض السرطان وهيموفيليا من مبيعات شركة روش.

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وتصدرت شركة روش الترتيب للعام الثاني على التوالي، مبتعدة بذلك عن شركة فايزر التي كانت رائدة سابقاً، والتي يمكن أن تنتعش في عام 2021 بسبب دورها البارز في سوق لقاحات كوفيد-19 التي تم اكتشافها حديثاً، حيث حلت الشركة التي تصدرت الترتيب بين عامي 2015 و2018 في المرتبة الثامنة، لكنها احتلت المرتبة الخامسة في الإنفاق على البحث والتطوير.

كما زادت شركة روش من قيمتها السوقية في عام 2020 بسبب وجودها في اختبارات تشخيص فيروس كورونا. ومع ذلك، لم تبيع شركة AbbVie، التي تتخذ من إلينوي مقراً لها، المنتجات ذات الصلة بفيروس كورونا، إلا أنها كانت أسرع شركة صاعدة في المراكز العشرة الأولى في مبيعات الأدوية فيما يتعلق بالقيمة السوقية.

كما حلت شركة نوفارتس Novartis، السويسرية الأخرى، في المرتبة الثانية في مبيعات الأدوية، بفضل دواء MS Gilenya وعقار Entresto لقصور القلب، كما احتلت شركة جونسون أند جونسون، الأميركية المرتبة الثانية من حيث قيمة استثمارات البحث والتطوير.

واستحوذت الشركات الأميركية على 5 مراكز بين الثمان الكبار، وشركتين سويسريتين في المقدمة، فيما كانت عملاق الأدوية الفرنسية "سانوفي" في المرتبة السابعة في الترتيب.