الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" يخسر 7 مليارات دولار في ساعات

تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بنحو سبعة مليارات دولار أميركي في غضون ساعات قليلة بسبب انقطاع خدمات فيسبوك وواتساب وانستغرام، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وانخفضت أسهم فيسبوك بنسبة 5% بعد الانقطاع العالمي الذي عانت منه الشركة.

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وفي وقت سابق يوم الاثنين، توقفت تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب عن العمل في جميع أنحاء العالم. لكنها عاودت الاتصال بشبكة الإنترنت ليل الاثنين بعد انقطاع دام قرابة 6 ساعات.

وأبلغ العديد من المستخدمين أنهم يواجهون مشاكل في استخدام التطبيقات الثلاثة بعد وقت قصير من الساعة 4 مساء يوم الاثنين.

وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر: "يبدو أن هناك انقطاعًا آخر لعائلة فيسبوك. لا يتم تحديث تطبيقات واتساب وإنستغرام وفيسبوك".

من جانبها، أعلنت فيسبوك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

وقالت خدمة واتساب أيضًا على تويتر: "نحن على دراية بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها، وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن. شكرًا على سعة صدرك!".

وغرد موقع إنستغرام على الحساب الرسمي: "نواجه والأصدقاء بعض الأوقات الصعبة في الوقت الحالي، وقد تواجهك مشكلات في الاستخدام. تحمل معنا".