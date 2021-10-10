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خريف مزدحم بالطروحات الأولية الكبيرة في أسواق الخليج

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أسواق الخليج

خريف مزدحم بالطروحات الأولية الكبيرة في أسواق الخليج

دليل على وفرة السيولة وجاذبية الشركات

دبي - العربية.نت

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شهد فصل الخريف 3 من أكبر الاكتتابات الأولية في الخليج في شهر واحد فقط، ودلت المبالغ التي تم جمعها على وفرة السيولة في الأسواق وعلى جاذبية هذه الشركات بالنسبة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

وجذب اكتتاب أكوا باور طلبات اكتتاب من المؤسسات تجاوزت 1.1 تريليون ريال، لتبلغ نسبة التغطية لشريحة المؤسسات 248 مرة، ويقارب هذا الرقم 3 أضعاف الطلبات في شريحة المؤسسات من اكتتاب أرامكو قبل عامين والتي قاربت في حينها 400 مليار ريال، أما شريحة الأفراد فقد جمعت 9 مليارات ريال لتتم التغطية بعشرين مرة، وشهد اكتتاب آخر في السعودية اهتماما واسعا وهو اكتتاب شركة solutions by stc الذي جمع أكثر من 471 مليار ريال لشريحة المؤسسات لتتم التغطية بـ130 مرة فيما جمعت شريحة الأفراد 8.6 مليار ريال لتتم التغطية بـ24 مرة.

بذلك تقارب قيمة الطلبات الإجمالية ثلث القيمة السوقية لشركة علي بابا العملاقة أما العاصمة الإماراتية أبوظبي فقد شهدت أكبر اكتتاب في تاريخها وهو اكتتاب شركة أدنوك للحفر الذي جمع 125 مليار درهم وتمت التغطية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بنحو 31 مرة.

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وتساوي قيمة طلبات الاكتتاب 20% من القيمة السوقية لشركة شل، ومع دخولنا في الربع الأخير من السنة وبعد طرح نحو 10 شركات في السوقين الرئيسية والموازية في السعودية من المتوقع استمرار الزخم ليرتفع عدد الشركات المطروحة مع نهاية السنة إلى 30 أبرزها الاكتتاب الذي طال انتظاره على أسهم مجموعة تداول.

أما في الإمارات وبعد أن افتتحت شركة الياه سات موسم الطروحات الأولية لهذا العام والذي كان الاكتتاب الأول منذ أدنوك للتوزيع في 2017 نترقب طرح العديد من الشركات أبرزها طرح شركة فيرتغلوب 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام.

علما أن الشركة مملوكة بنسبة 42% لشركة أدنوك وبنسبة 58% لشركة OCI.

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