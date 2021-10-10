وزارة الصناعة السعودية: الاستراتيجية الجديدة تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والعالمية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، جراح الجراح، إن استراتيجية الوزارة تتركز على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأكد في حديثه لـ "العربية" على حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين.

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ويوم الأبعاء الماضي، دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، الهوية الجديدة للوزارة وأعلن اعتماد استراتيجيتها المؤسسية.

وتعكس الهوية الجديدة للوزارة تعكس عددًا من القيم والمرتكزات، وتُمثل خارطة طريق لتوجهات الوزارة المستقبلية، كما أنها تُعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين.

وجاءت الهوية الجديدة للوزارة، لتكون أقرب إلى واقع الوزارة وطبيعتها الصناعية والتعدينية، والمستمدة من ألوان المواد الصناعية والتعدينية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى كونها تعبر عن رؤية الوزارة في أن تكون جهة حاضنة ومحفزة لبيئة الأعمال الصناعية والتعدينية في المملكة، مؤكدًا أن شعار الوزارة الجديد يستند إلى ثلاثة مرتكزات رئيسة هي: العمليات المستدامة، ووفرة الموارد، وجودة المنتجات.