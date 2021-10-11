تصريح خطير من خبير اقتصادي سابق في إيفرغراند حول الديون

قال كبير الاقتصاديين السابق لمجموعة تشاينا إيفرغراند غروب China Evergrande Group إن المطور المحاصر تجاهل تحذيراته المتكررة لخفض الديون ووقف خططه للتنويع في أعمال جديدة.

وأوضح، رن زيبينغ، أحد الاقتصاديين الأعلى أجراً في الصين والذي غادر إيفرغراند في وقت سابق من هذا العام، إنه غالباً ما كان يتعرض لانتقادات داخلية بسبب اقتراحاته، وفقاً لما ورد في منشور على حسابه على منصة التواصل Wechat.

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وجاء منشور رن بعد تعليقات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنه كان جزءاً من عملية صنع القرار التي أدت إلى أزمة إيفرغراند المتفاقمة.

وقال رن يوم الاثنين: "عندما انضممت، نصحت بتخفيض الديون وعارضت التنويع، وجهاً لوجه مع العديد من كبار المديرين التنفيذيين". لكن اقتراحي أثار انتقادات شديدة في اجتماع تنفيذي لاحق، واستمر النقد لفترة طويلة. قيل لي إنني "أفتقر إلى الطموح" و"لا أعترف باستراتيجية شركة كبرى"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولم يستجب رن وإيفرغراند لطلبات الحصول على تعليق.

ولفت رن انتباه الجمهور عندما انضم إلى Evergrande في أواخر عام 2017 براتب سنوي يبلغ حوالي 15 مليون يوان (2.3 مليون دولار)، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وبدأ بعض المطورين الصينيين أذرع البحث الداخلية في ذلك الوقت تقريباً للتنقل بسرعة في سياسات الملكية المتغيرة والمساعدة في وضع استراتيجية طويلة الأجل.

وبعد انضمامه إلى منصبه، ارتفعت نسبة الالتزامات إلى الأصول في إيفرغراند - وهي مقياس للرافعة المالية - بشكل حاد إلى 86.3%، كما قال في المنشور. بعد عدة أشهر، حذر الخبير الاقتصادي في تقرير داخلي من أن نزع فتيل المخاطر هو الأولوية الأولى والأهم للحكومة الصينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأنه لا ينبغي لأي شركة أن تراهن على تحول في السياسة.

وانضم رن إلى إيفرغراند خلال ذروة نشاطها، عندما تصدرت الشركة المطورة قطاع العقارات من حيث المبيعات وكانت واحدة من أفضل الأسهم أداءً على مؤشر MSCI China.

وقبل توليه منصبه في Evergrande، كان خبير الاقتصاد الكلي واحداً من عدد قليل من مراقبي الصين الذين أطلقوا بشكل صحيح على دورة ازدهار وكساد الأسهم في البلاد في عام 2015. كما صنع اسمه بين مستثمري التجزئة من خلال توقعه في عام 2015 أن أسعار المنازل في مدن الدرجة الأولى سوف يتضاعف في غضون عقد من الزمان.

وبعد ذلك، قامت شركة إيفرغراند، التي كانت بالفعل أكبر مطور محمل بالديون في العالم في ذلك الوقت، بعدة خطوات لإضافتها إلى كومة ديونها، بما في ذلك جولة لجمع الأموال بقيمة 130 مليار يوان من مستثمرين استراتيجيين ساهموا في أزمة السيولة في أواخر العام الماضي. وفي عام 2017، تشعبت في السيارات الكهربائية، وتعهدت في النهاية بالاستحواذ على شركة تسلا، التي أسسها إيلون ماسك، لتصبح أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية.

وفي محاولة لإبعاد نفسه عن هذه الاستراتيجيات، قال الخبير الاقتصادي إنه قضى معظم وقته في بكين، بعيداً عن مقر إيفرغراند في مدينة شينزين الجنوبية، ولم يشارك في صنع القرار الرئيسي للشركة.

اعتاد رن أن يكون باحثاً في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة قبل أن يعمل كخبير اقتصادي في Guotai Junan Securities Co.