أزمة في سوق الطيران الخاص.. صانعو الطائرات يفشلون في مواكبة الطلب

يعاني رئيس مجلس إدارة شركة Flexjet، كين ريتشي، وخبير في مجال الطائرات الخاصة لمدة 30 عاماً، بشكل لم يسبق له مثيل للعثور على طائرات لتوسيع أسطوله.

حتى إنه لم يعد من الممكن تسلم طائرة جديدة من صانعي الطائرات إذا طلب المشتري تسليمها في غضون الأشهر الستة المقبلة، وهو الأمر الذي دفع شركات الطيران الخاصة للبحث في سوق المستعمل، حيث تعاقدت Flexjet على شراء 65 طائرة خلال الـ 12 شهراً القادمة لتوسيع أسطولها بنسبة 40%. وذلك بعد أن علقت الشركة مبيعات مجموعات من ساعات الطيران لأنها ببساطة لم تستطع مواكبة الطلب.

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وقال ريتشي، الذي يتحكم من خلال شركة الاستثمار Directional Aviation، الذي يسيطر على العديد من شركات الطيران بما في ذلك Flexjet وSentient Jet ووحدة جديدة لنقل طائرات الهليكوبتر المكوكية: "نحن نشتري ما يمكننا أن نجده قابلاً للنقل".

ونظراً لأن Flexjet تشهد نمواً سنوياً يبلغ حوالي 30%، فإن ريتشي واثق من أن العديد من عملائه الجدد سيستمرون في العمل حتى بعد انحسار الوباء، بعد أن خاضوا تجربة وسائل الراحة التي تأتي مع السفر بالطائرة الخاصة.

وعلى عكس شركات الطيران التجارية، انخفض عدد رحلات الطائرات الخاصة بسرعة بعد التراجع الحاد في بداية الوباء في مارس 2020. إلا أن رحلات الطائرات الخاصة الأميركية في طريقها لتصبح الأعلى منذ ذروة الصناعة في عام 2007 - وهذا حتى مع بقاء سفر الشركات ضعيفاً. حيث تجاوزت طلبات شراء إنتاج طائرات جديدة بسهولة العرض خلال الربع الثاني.

وبعد عقد من صراع الصناعة مع فائض الإنتاج وخصومات الأسعار، لم تكن التوقعات طويلة الأجل بهذه الجودة منذ سنوات.

فيما يمثل السوق الجديد نعمة لشركات صناعة الطائرات، بما في ذلك شركة بومباردييه، وتيكسترون إنك، وإمبراير إس إيه، ووحدة غلف ستريم التابعة لشركة جنرال دايناميكس. وهي الشركات التي كانت قد خفضت عمليات التسليم في عام 2020 عندما انخفضت الرحلات الجوية في بداية الوباء وهي الآن في وضع يمكنها من زيادة الإنتاج وزيادة الأسعار.

فيما كان تدفق العملاء الجدد إلى الطيران الخاص مفاجأة بالنسبة لرون درابر، الرئيس التنفيذي لشركة Textron Aviation، الشركة المصنعة لطائرات سيسنا. حيث يكتشف العملاء مقدار الوقت والإزعاج الذي يمكنهم توفيره عن طريق تجنب المطارات التجارية والتأخيرات المعتادة وإلغاء الرحلات والوجهات المحدودة. وقال إنه يمكن للطائرات الخاصة تصميم جداولها الخاصة والطيران مباشرة إلى المدن الأصغر، مما يجعلها أكثر إنتاجية وأكثر احتمالا لمواصلة الطيران بطائرات رجال الأعمال.

ويخطط حوالي ثلثي مشغلي طائرات رجال الأعمال للطيران لساعات أطول في العام المقبل مقارنة بعام 2021، وفقاً لمسح سنوي أجرته شركة Honeywell International Inc.

فيما تسبب هذا الانهيار في انخفاض عائدات مصنعي الطائرات بنسبة 21% في عام 2009 إلى 17.4 مليار دولار وفقد الآلاف من وظائف الخدمات مع انخفاض عمليات الطيران بنسبة 20% في ذلك العام. بعض صانعي الطائرات، بما في ذلك هوكر بيتشكرافت، تعرضوا للإفلاس. تزامن العصر أيضاً مع رد فعل عنيف ضد الطيران بشكل خاص بعد انتقادات شديدة للمديرين التنفيذيين في شركات صناعة السيارات الذين وصلوا على متن طائرات الشركات الخاصة بهم للحصول على أموال الإنقاذ من الكونغرس.

يأتي ذلك، فيما انخفضت شحنات الطائرات الجديدة، باستثناء الطائرات الصغيرة جداً والطائرات المحولة، إلى 560 العام الماضي من 715 في عام 2019. وكان إجمالي عام 2020 أقل من نصف ما كان عليه قبل 15 عاماً.

ومن المتوقع أن ترتفع عمليات التسليم إلى 611 هذا العام وإلى 647 في عام 2022، وفقاً لتوقعات محللي جي بي مورغان.

بدوره، قال مستشار الطيران الخاص الذي كان قد ترأس التسويق لشركة داسو للطيران SA، الشركة المصنعة لطائرات فالكون ومقرها باريس، بريان فولي، إن عمليات التسليم السنوية قد تصل إلى 900 طائرة جديدة في غضون خمس سنوات.

ووفقاً لمسح أجرته شركة هانيويل، فمن المتوقع أن يصل إجمالي شحنات الطائرات الخاصة خلال العقد المقبل إلى 7400 بقيمة 238 مليار دولار، حيث تعد هانيويل، الشركة المصنعة لمكونات من المحركات النفاثة إلى ضوابط قمرة القيادة لطائرات رجال الأعمال.