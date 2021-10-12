أكوا باور تفوز بمشروع لإنشاء محطة رياح في أوزبكستان بطاقة 100 ميغاوات

قدمت شركة أكوا باور السعودية أفضل عرض مالي لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من الرياح في إقليم كاراكالباكستان بدولة أوزبكستان.

وقالت مصادر لـ "العربية.نت" إن المشروع تنافست عليه ثلاثة شركات، وهي أكو باور السعودية ومصدر للطاقة الإماراتية وشركة فولتاليا الفرنسية، وكان عرض أكواباور الأفضل بينهم، إذ بلغت التعريفة نحو 2.5695 سنت لكل كيلوات للساعة.

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وأضافت أن التعريفة التي عرضتها شركة مصدر بلغت 2.655 سنت لكل كيلوات للساعة، فيما كان عرض فولتاليا الأعلى وبلغ 3.279 سنت لكل كيلوات في الساعة.

وأوضحت المصادر أن المشروع من المقرر أن يتم الانتهاء من تشييده في غضون عامين.

وأشارت إلى أن وزارة الطاقة الأوزبكية قامت بفض المظاريف المغلقة الخاصة بالعروض المالية للمتقدمين للمشروع في نهاية الشهر الماضي، ومن المنتظر حاليا أن يتم توقيع الاتفاقية مع أكواباور خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذه المحطة جزءا من برنامج أوسع من قبل الحكومة الأوزبكية لإنشاء محطات رياح بقدرة 3 غيغاوات بحلول 2030، كما تعتزم زيادة هذا المستهدف عن المراجعة القادمة لخطتها التنموية.

وبمجرد تنفيذ المشروع، فإنه سيعمل على تقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 160 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، وتوليد 350 مليون كيلوات في الساعة إضافية من الكهرباء.

وفي مايو الماضي، وقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والطاقة في أوزبكستان، تتولى بموجبها "أكوا باور" تنفيذ وتطوير وبناء وتشغيل مشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاوات.

وتعمل "أكوا باور" على إنشاء محطة طاقة عالية الكفاءة تعمل بتقنية الغاز لإنتاج 1500 ميغاواط في منطقة سيرداريا.