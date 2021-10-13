بطارية تكلف شركة "إل جي" مليار دولار.. ماذا حدث؟

خصصت شركات LG Corp التي تزود شركة جنرال موتورز بالبطاريات 1.1 تريليون وون (918 مليون دولار) لتغطية التكاليف المتعلقة بسحب سيارات شيفروليه بولت الكهربائية، مما يطمئن المستثمرين القلقين بشأن الخلاف بين تكتل كوريا الجنوبية وعميل رئيسي في صناعة السيارات.

وقالت وحدة البطاريات إل جي إنرجي سوليوشن LG Energy Solution التابعة لشركة LG Chem المحدودة أمس الثلاثاء، إنها ستحجز 620 مليار وون من المخصصات بعد أن أدت الحرائق إلى قيام جنرال موتورز بسحب أكثر من 100 ألف سيارة، فيما قامت شركة إل جي إليكترونيكس، التي جمعت خلايا LG Energy، بحجز مخصصات بقيمة 480 مليار وون بشكل منفصل حيث أصدرت أرباحاً للربع الثالث لم تتجاوز تقديرات المحللين، بما في ذلك التكاليف الأولية المنعكسة في أرباح الربع الثاني، فقد حجزت شركات مجموعة LG الآن ما مجموعه 1.4 تريليون وون في المخصصات المتعلقة بالاسترداد.

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وقالت LG Energy إنها ستستأنف الآن عملية متابعة الاكتتاب العام الأولي وتقوية شراكتها مع جنرال موتورز. حيث قدرت شركة صناعة السيارات في أغسطس أن استبدال البطاريات سيكلف حوالي مليار دولار وأنها تخطط لطلب تعويض من إل جي.

بدوره، يرى محلل الطاقة في بلومبرغ إنتلجينس، هوراس تشان أن اتفاقية LG السريعة مع جنرال موتورز بشأن استدعاء سيارات بولت الكهربائية توفر وضوحاً بشأن تأثير الربح وصلابة شراكتها مع جنرال موتورز. وأضاف، أن إل جي تحتاج إلى ضمان عدم وجود المزيد من العيوب واسعة النطاق في المستقبل، حيث زاد صبر المستثمرين بسبب سلسلة من عمليات الاسترداد خلال العام الماضي".

وأغلقت أسهم إل جي كيم على ارتفاع بنسبة 4.2% في تعاملات سيول، بينما تقدمت إل جي إلكترونيكس بنسبة 3.3%. انفصلت LG Chem عن LG Energy العام الماضي، وقدمت الشركة طلب الاكتتاب العام إلى البورصة الكورية للمراجعة الأولية في يونيو. وقالت في ذلك الوقت إنها تهدف إلى الظهور لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشركة الكورية في بيان لها: "نجحت LG Energy في حل مشكلة الاسترجاع بسلاسة مع جنرال موتورز، وهي عميل مهم في إطار شراكة استراتيجية لأكثر من 10 سنوات".

كانت هناك تكهنات بأن مشكلة حريق البطارية ربما تكون قد حدثت أثناء تعبئة الخلايا في وحدات، والتي تعاملت معها LG Electronics، بدلاً من إنتاج الخلايا بواسطة LG Energy، وفقاً لملاحظة من شركة Samsung Securities Co.

في الشهر الماضي، قالت جنرال موتورز إنها وجدت حلاً لتجنب حرائق البطاريات في سيارة شفروليه بولت EV الكهربائية، وأن عمليات التصنيع لبطاريات الليثيوم أيون في طراز بولت EUV الأكبر قد تم تحسينها. كما ربطت جنرال موتورز الحرائق بعيبين: فواصل مطوية وعلامات تبويب أنود ممزقة.