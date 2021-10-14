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أفضل أماكن العمل في العالم.. قطاع واحد يستحوذ على القمة

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أفضل أماكن العمل في العالم.. قطاع واحد يستحوذ على القمة

سامسونغ تتربع على عرش الشركات من حيث جودة بيئة العمل و"ألفابيت" تهبط للمركز الخامس

دبي - العربية.نت

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على مدى خمس سنوات فقط، استحوذت شركات التكنولوجيا على جميع المراكز الثمانية الأولى في تصنيف أفضل بيئات العمل في العالم. في عام 2017، وهو العام الأول الذي تم فيه نشر الترتيب من قبل مجلس فوربس بالتعاون مع Statista، كان نصف أفضل 8 شركات من قطاع التكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن أكبر اللاعبين التقنيين: مثل ألفابيت الشركة الأم لـ غوغل، ومايكروسوفت، وأبل، ظلوا من بين المراكز الأولى في الترتيب طوال الوقت، لكنهم احتلوا مرتبة أقل مؤخراً. ومع ذلك، سلكت شركة IBM للتكنولوجيا القديمة المسار الآخر وانتقلت من المرتبة 8 في عام 2017 إلى المرتبة 11 في عام 2019 والعودة إلى المرتبة 2 في عام 2021.

في عام 2021، انتقلت الشركة الكورية الجنوبية، سامسونغ، إلى المرتبة الأولى، بينما وجدت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي نفسها في المرتبة الثامنة.

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وفي السابق، ظهرت شركة آسيوية واحدة فقط - مجموعة Japan Exchange Group في عام 2017 وشركة CATL الصينية المصنعة للبطاريات في عام 2019 - من بين أفضل 8 شركات.

تم جمع البيانات عبر مسح 150.000 عامل بدوام كامل وبدوام جزئي من 58 دولة يعملون في مؤسسات متعددة الجنسيات.

أفضل بيئة عمل
أفضل بيئة عمل
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