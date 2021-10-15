قرار أميركي مرتقب يعيد المجد لـ"بيتكوين".. تقترب من مستواها القياسي

وصل سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الجمعة، مقتربًا من الرقم القياسي المسجل في أبريل، حيث أصبح المتداولون واثقين بشكل متزايد من أن المنظمين الأميركيين سيوافقون على إطلاق صندوق ETF للعملة المشفرة يتم تداوله في البورصة بناء على العقود الآجلة.

ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 4٪ لتصل إلى 59664 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل. وقد تضاعفت قيمتها هذا العام واقتربت من أعلى مستوى سجلته في أبريل عند 64895 دولارًا.

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وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز يوم أمس الخميس، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تستعد للسماح ببدء تداول أول صندوق ETF للعقود الآجلة لـ"بيتكوين" بالولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.

قال بن كاسلين، رئيس قسم الأبحاث والاستراتيجيات في بورصة العملات المشفرة AAX ومقرها آسيا: "من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد الربع الرابع من العام تقدمًا كبيرًا حول صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف أن تحركات اليوم الجمعة كانت مدفوعة أيضًا بتغريدة من مكتب تثقيف المستثمرين التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

ذكرت تغريدة هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه "قبل الاستثمار في صندوق يحمل عقود بيتكوين الآجلة، تأكد من موازنة المخاطر والفوائد المحتملة بعناية".

كان مستثمرو العملات المشفرة ينتظرون أخبار الموافقة على أول صندوق ETF لعملة بيتكوين في البلاد، وكان بعض الارتفاع في العملة المشفرة في الأشهر الأخيرة مدفوعا بتوقعات هذه الخطوة وكيف يمكن أن تسرع من اعتمادها وتداولها.

وتقدم العديد من مديري الصناديق، بما في ذلك VanEck Bitcoin Trust و ProShares و Invesco و Valkyrie و Galaxy Digital Funds ، لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة لـ"بيتكوين" في الولايات المتحدة. وتم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هذا العام في كل من كندا وأوروبا.

وقال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري جينسلر سابقًا، إن سوق التشفير تتضمن العديد من الرموز التي قد تكون أوراقًا مالية غير مسجلة وتترك الأسعار مفتوحة للتلاعب وملايين المستثمرين عرضة للمخاطر.

وذكر تقرير بلومبرغ أن المقترحات المقدمة من ProShares وInvesco تستند إلى العقود الآجلة وتم تقديمها بموجب قواعد الصناديق المشتركة التي قال جينسلر إنها توفر "حماية كبيرة للمستثمر".