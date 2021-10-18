بيتكوين تعاود الارتفاع ومخاوف من تقلبات حادة.. بعد اعتماد هذا الصندوق!

صعدت عملة بيتكوين في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد انخفاضها خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل الموافقة المتوقعة على الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية.

ارتفعت أكبر عملة مشفرة بما يصل إلى 5.5%، وتم تداولها عند حوالي 61،975 دولاراً اعتباراً من الساعة 10:21 صباحاً في لندن، بعد أن تراجعت يومي السبت والأحد إلى ما يقرب من 59000 دولار.

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ويأتي التركيز على بيتكوين حيث قد يتم طرح أول صندوق مؤشرات متداولة آجل مرتبط بالرمز المميز يوم الاثنين، وفقاً لأحد الملفات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة المشتقات المشفرة دلتا، بانكاج بالاني، إن بيتكوين من المحتمل أن تتحدى ارتفاعاتها القياسية وسط ظهور ETF الأول "ولكن لن يكون من المستغرب أن نرى بعض عمليات جني الأرباح تتحقق حول هذه المستويات حيث قد يتطلع المتداولون إلى بيع الأخبار.

وأضاف "بشكل عام، سيكون التقلب في بيتكوين مرتفعاً بغض النظر عن كيفية تنفيذ القرار.

وتضاعفت عملة بيتكوين أكثر من الضعف منذ بداية العام، على الرغم من التقلبات الكبيرة في اتجاهاتها، حيث يواجه السوق سرديات من زيادة التبني المؤسسي وزيادة نضج فئة الأصول إلى حملة تشفير في الصين ومخاوف بشأن استخدام الطاقة.

كما ارتفعت العملات المشفرة الأخرى يوم الاثنين، مع ارتفاع إيثريوم بنحو 3.4%. فيما استعادت باينانس المرتبة الثالثة في القيمة السوقية للعملات المشفرة بعد ارتفاع بنسبة 17% في الأيام السبعة الماضية، وفقاً لموقع CoinGecko.com.

يعد الإعداد الفني لعملة بيتكوين في ارتفاعها الأخير مصدر قلق لريك بنسينور، رئيس Bensignor Investment Strategies والاستراتيجي السابق في مورغان ستانلي، والذي أضاف في مذكرة اليوم الاثنين: "اعتماداً على حركة السعر يوم الاثنين، قد "تجعلني أفكر مرتين بشأن شراء بيتكوين الآن، خاصةً أنها عند أعلى مستوياتها على الإطلاق".

أدى ارتفاع بيتكوين بنسبة 43% حتى الآن في أكتوبر إلى دفع العملة المشفرة إلى منطقة ذروة الشراء، وفقاً لبيانات مؤشر القوة النسبية.

ومع ذلك، أضاف بنسينور أن "الاهتمام المفتوح قد زاد بشكل كبير في مسيرة أكتوبر - مما يعني أن هناك الكثير من صفقات البيع الجديدة في هذه الحركة الصعودية والتي لا تزال دفينة.