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شركة تأسست برأسمال 5000 دولار.. قيمتها تخطت المليار!

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سارة بلاكلي شركة Spanx
سارة بلاكلي مؤسسة شركة Spanx

شركة تأسست برأسمال 5000 دولار.. قيمتها تخطت المليار!

أسستها سيدة أعمال

دبي - العربية.نت

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أسست سارة بلاكلي شركة سبانكس Spanx في عام 2000 برأسمال بسيط بلغ 5000 دولار، جمعته من مدخراتها الشخصية من بيع أجهزة الفاكس وتوصيلها إلى عملائها، إلا أن الشركة بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، بعد أن أبرمت صفقة مؤخراً مع شركة بلاكستون.

ومن المقرر أن تحتفظ بلاكلي البالغة من العمر 50 عاماً، بالإشراف على العمليات اليومية جنباً إلى جنب مع فريق الإدارة العليا الحالي لشركة سبانكس - والتي تصنع الملابس الداخلية والجوارب - كما ستصبح الرئيسة التنفيذية بمجرد إغلاق الصفقة.

وقالت بلاكلي في البيان: "هذه لحظة مهمة حقاً لرائدات الأعمال.. لقد بدأت هذه الشركة بدون خبرة في الأعمال وبقليل من المال، لكنني اهتممت كثيراً بالعميل، وقد منحني ذلك الشجاعة لإطلاق الشركة".

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يأتي استثمار بلاكستون في أعقاب عمليات استحواذ أخرى في شركات أسستها سيدات، بما في ذلك شركة ويتني وولف هيردز بامبل وشركة هيلو صن شاين ميديا، التي أسستها ريس ويذرسبون.

وقامت بلاكستون بالاستثمار في سبانكس من خلال شركتي Blackstone Growth وBlackstone Tactical Opportunities.

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