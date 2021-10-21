بيتكوين أم الذهب.. جي بي مورغان يكشف سر الصعود

استبعد خبراء ماليون أن يؤدي إطلاق صندوق متداول ثان لعقود مستقبلية لعملة بيتكوين إلى زيادة دخول رؤوس الأموال إلى هذه العملة بحد ذاته، لكن المحللين الاستراتيجين في جي بي مورغان، نبهوا إلى أن وجود هذه الصناديق يعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم أفضل من الذهب.

وارتفعت بيتكوين اليوم الخميس بنسبة 3.5% إلى 66.11 ألف دولار. ومن المقرر أن يتم إطلاق ثاني صندوق متداول لعقود مستقبلية لعملة بيتكوين يوم غد الجمعة في بورصة بيتكوين الأميركية.

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وقال متحدث باسم شركة Valkyrie إن صندوق Valkyrie Bitcoin Strategy سيبدأ التداول في بورصة ناسداك الجمعة، حيث خططت الشركة للتداول تحت اسم BTFD، لكنها غيرت رمز الصندوق مرة أخرى إلى BTF.

وسيتبع الصندوق الظهور الأول الناجح لصندوق ProShares Bitcoin Strategy، والذي يطلق عليه اختصاراً BITO، والذي جمع أكثر من 1.1 مليار دولار من الأموال في يومين فقط من التداول.

واحتل BITO المرتبة الثانية من حيث زخم الإطلاق، مع ما يقرب من مليار دولار من بيع الوثائق.

وأدى الحماس المحيط بإطلاق صناديق ETF الخاصة بعقود بيتكوين في الولايات المتحدة، إلى دفع أكبر عملة مشفرة في العالم لأعلى مستوى لها على الإطلاق، مع اقتراب بيتكوين من 67000 دولار يوم الأربعاء.

وقال عبدالله مشاط، باحث في العملات الرقمية إن مثل تلك الأخبار الإيجابية على عملة بيتكوين ترفع من سعرها، كما أنها تحفز المستثمرين للإقبال عليها خوفاً من فوات الفرصة.

وتوقع أن تشهد العملة المشفرة الأشهر عالميا، تحركات إيجابية غدا الجمعة مع بدء تداول الصندوق الجديد.

وذكر أن ما يدعم بيتكوين أيضا الأنباء عن قرب إدراج صناديق تستثمر مباشرة في بيتكوين وهذا الخبر من المتوقع أن يؤثر مستقبلا على بيتكوين صعودا.

وذكر أن العملة قد تشهد تصحيحا الفترة المقبلة، لكنها لن تتراجع إلى مستويات 20 ألفا و30 ألف مرة أخرى.