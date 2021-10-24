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رئيس هيئة الرياض للعربية: نتوقع ارتفاع استخدام الطاقة المتجددة إلى 50%

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اقتصاد السعودية

رئيس هيئة الرياض للعربية: نتوقع ارتفاع استخدام الطاقة المتجددة إلى 50%

متوقعا زيادة عدد مستخدمي النقل العام في الرياض إلى 20%

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، في مقابلة "العربية"، اليوم الأحد، إن التنمية الاقتصادية سينتج عنها زيادة بعدد السكان، متوقعا زيادة عدد مستخدمي النقل العام في الرياض إلى 20% صعودا من 5% حاليا.

وتوقع الرشيد أيضا ارتفاع استخدام الطاقة المتجددة في العاصمة السعودية إلى 50%.

وأضاف: "نتطلع لأن تصبح مدينة الرياض مدينة السيارات الكهربائية، وأن تبلغ نسبة السيارات الكهربائية أكثر من 30%، ونعمل على حماية الموارد المائية، وإعادة استخدام المياه بشكل أفضل، واستخدام كل الموارد الطبيعية وتطويرها".

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وتابع الرئيس التنفيذي: "اليوم يجب أن نقلص من استخدام الكهرباء، ومشروع الرياض الخضراء يقلل درجات الحرارة بواقع درجتين، وهو ما يعني أن استخدام المكيفات سيقل، ومع وجود مشاريع حدائق يعني خروج عائلات لزياراتها، وهو ما يقلل من استخدام الكهرباء، وتلك مجموعة حلول وليست حلا واحدا".

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