رسالة بخط اليد لستيف جوبز معروضة للبيع في مزاد.. هذا محتواها!

من المقرر أن تعرض دار المزادات البريطانية بونهامز قريباً رسالة موقعة ومكتوبة بخط اليد صاغها المؤسس المشارك لشركة أبل، الراحل ستيف جوبز في سن 18 عاماً.

وتتوقع دار المزادات، أن يصل سعر الخطاب، الذي كتبه جوبز إلى صديق طفولته تيم براون، من صفحة واحدة - والتي تعرض أفكار جوبز حول البوذية وخططه للسفر إلى الهند لحضور Kumbh Mela، وهو حج هندوسي ومهرجان ديني – أن يصل سعرها بين 200000 و300000 دولار.

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الرسالة مؤرخة في 23 فبراير 1974، قبل يوم واحد فقط من عيد ميلاد جوبز التاسع عشر وأكثر من عامين قبل أن يشارك جوبز وستيف وزنياك في تأسيس شركة أبل. يصف بونهامز المجموعة بأنها أول خطاب مكتوب بخط اليد من قبل ستيف جوبز يتم بيعه في المزاد.

ويبدأ جوبز الخطاب بالرد على بعض المراسلات السابقة من براون، ويكتب بأحرف صغيرة: "لقد قرأت رسالتك عدة مرات / لا أعرف ماذا أقول. لقد تعاقبت الأيام والليالي / جاء الناس ورحلوا / لقد أحببت وبكيت عدة مرات. / بطريقة ما، على الرغم من ذلك، لا يتغير كل شيء تحته - هل تفهم؟".

التحق براون وجوبز بمدرسة Homestead High School معاً في كوبرتينو، كاليفورنيا، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة أبل الآن. وظل الصديقان على اتصال طوال حياتهما حتى وفاة جوبز في عام 2011، وفقاً لملف براون الشخصي على LinkedIn.

في الرسالة، أوضح جوبز لبراون أنه كان يدخر ماله من أجل رحلة إلى الهند. قضى جوبز سبعة أشهر في الهند في وقت لاحق من ذلك العام، باحثاً عن التنوير الروحي، قبل أن يعود إلى وادي السيليكون برأس حليق بأسلوب راهب بوذي.

وفي نفس الوقت تقريباً، بدأ جوبز يتأمل بانتظام ويجرب العقاقير المخدرة. أخبر المؤسس المشارك لشركة أبل كاتب السيرة الذاتية والتر إيزاكسون أن المخدر "عزز إحساسي بما هو مهم - خلق أشياء عظيمة بدلاً من جني الأموال، وإعادة الأشياء إلى تيار التاريخ والوعي البشري بقدر ما أستطيع".

وعندما توفي جوبز في عام 2011، كانت ثروته الشخصية تقدر بنحو 8.3 مليار دولار. اليوم، تبلغ القيمة السوقية للشركة صانعة هواتف آيفون ما يقرب من 2.5 تريليون دولار.

وأنهى جوبز رسالته إلى براون بالكتابة، "سأختم بالقول إنني لا أعرف حتى من أين أبدأ". ثم وقع المصطلح "شانتي"، والذي يعني "السلام" باللغة السنسكريتية، قبل التوقيع باسمه في أسفل الصفحة.

قال آدم ستاكهاوس، مدير تاريخ بونهامز في مجال العلوم والتكنولوجيا، في بيان الأسبوع الماضي: "تعطينا هذه الرسالة فكرة رائعة عن العمليات الذهنية لواحد من أعظم المبدعين ورجال الأعمال في العالم. لم تظهر أي رسائل توقيعات من جوبز في المزاد من قبل.