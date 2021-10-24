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بيع 11 لوحة فنية لـ"بيكاسو" بنحو 110 ملايين دولار

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المزاد
مزاد لاس فيغاس لأعمال بابلو بيكاسو
ثروات

بيع 11 لوحة فنية لـ"بيكاسو" بنحو 110 ملايين دولار

لوحة واحدة تجمع أكثر من 40 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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بيع أحد عشر عملا فنيا لبابلو بيكاسو معروضة في أحد فنادق لاس فيغاس لأكثر من عقدين في مزاد بنحو 110 ملايين دولار.

وظهرت الأعمال، التي كانت مملوكة لمنتجعات MGM، في مطعم بيكاسو في فندق بيلاجيو. لكن الشركة قالت إن مزاد يوم السبت سيساعدها في تحسين تنوع مجموعتها من الفنون الجميلة.

وتضمن المزاد تسع لوحات وقطعتين خزفيتين للفنان الإسباني الذي توفي عام 1973. وتمتد المجموعة لأكثر من 50 عاماً من الإنتاج الفني، وفقاً لما ذكرته شبكة "BBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وحققت لوحة "امرأة في قبعة برتقالية حمراء" والمرسومة عام 1938، والتي تصور عاشقة بيكاسو وملهمة ماري تيريز والتر، أعلى سعر لهذه الأمسية بسعر 40.5 مليون دولار.

وكان من المتوقع في البداية أن تباع بسعر يتراوح بين 20 مليون دولار و30 مليون دولار.

امرأة مع قبعة حمراء
امرأة مع قبعة حمراء

كما عرضت تحفة أخرى - بعنوان Homme et Enfant (رجل وطفل) - وبيعت مقابل 24.4 مليون دولار.

وقالت دار المزادات سوثبيز "بارتفاع يصل إلى مترين، يعد عمل عام 1959 مثالاً رائعاً للغاية على إنجازات بيكاسو خلال هذه المرحلة المهمة من حياته المهنية".

كما تضمنت عملية البيع أيضاً Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs (الحياة الساكنة مع سلة الفاكهة والزهور)، والتي رسمها بيكاسو أثناء الاحتلال النازي لباريس عام 1942. وبيعت مقابل 16.6 مليون دولار.

لوحة الحياة الساكنة مع سلة الفاكهة والزهور
لوحة الحياة الساكنة مع سلة الفاكهة والزهور

وقالت دار سوذبيز إنه "على الرغم من الدمار والمعاناة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، فإن السنوات بين 1940 و1944 أسفرت عن واحدة من أغنى فترات بيكاسو".

كان البيع جزءاً من جهد الفندق لإضافة المزيد من أعمال النساء والفنانين المنتمين إلى الأقليات ومن الدول الناشئة إلى المجموعة. فيما لم يتم الكشف عن أسماء المشترين.

وكان الرقم القياسي لبيكاسو هو 179.4 مليون دولار، تم دفعه مقابل رسمه نساء الجزائر في عام 2015.

لوحة رجل وطفل
لوحة رجل وطفل

أغلى لوحات بيكاسو

نساء الجزائر - 179.4 مليون دولار، 2015

فتاة صغيرة مع سلة زهور - 115 مليون جنيه إسترليني، 2018

عارية، أوراق خضراء وتمثال نصفي - 106.5 مليون دولار، 2010

فتى مع أنبوب - 104 ملايين دولار، 2004

امرأة تجلس بالقرب من نافذة (ماري تيريز) - 103.4 مليون دولار، 2021

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