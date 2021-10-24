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100 مليون أميركي مؤهلون لجرعات كورونا المعززة ولكن بهذه الشروط!

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لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

100 مليون أميركي مؤهلون لجرعات كورونا المعززة ولكن بهذه الشروط!

استثناءات كبيرة لمتلقي لقاح جونسون أند جونسون

دبي - العربية.نت

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ما يقرب من 100 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة مؤهلون على الفور لتلقي جرعة لقاح كورونا المعززة، بعد أن سمحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC بجرعات إضافية من لقاحات مودرنا وجونسون أند جونسون ليلة الخميس.

ويمكّن قرار الوكالة أيضاً الأشخاص الذين تم تحصينهم بالكامل من إقران معززاتهم بجرعات من جهات تصنيع مختلفة بعد أن أظهرت الأبحاث التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، أنه من الآمن والفعال خلط اللقاحات ومطابقتها. حيث تم السماح باستخدام معززات فايزر وبيونتيك على نطاق واسع في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر.

وتلقى حوالي 11.6 مليون فرد في أميركا بالفعل معززاتهم، وفتحت موافقات CDC المجال أمام عشرات الملايين من الأشخاص الآخرين. لكن ليس كل شخص مؤهل. حيث وضعت هذه الشروط للجرعات المعززة.

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فايزر- بيونتيك

أصبح أكثر من 47 مليون متلقي لقاح من شركة فايزر ممن تلقوا جرعتين قبل 6 أشهر على الأقل مؤهلين للحصول على جرعة معززة.

إلا أنها اشترطت للحصول على الجرعة المعززة لأي شخص يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكبر:

جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً والمصابين بالسرطان أو الخرف أو السكري وأمراض القلب وفيروس نقص المناعة البشرية والحالات الطبية الأخرى التي تزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات كوفيد.

أي شخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر يعيش أو يعمل في مرفق رعاية طويلة الأجل أو مأوى للمشردين أو سجن أو أي مكان آخر للتجمع.

موظفو الخط الأمامي الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ كوفيد بسبب عملهم، بما في ذلك المستجيبين الأوائل والمعلمين وموظفي السوبر ماركت وموظفي النقل الجماعي.

مودرنا

وبالمثل فقد أصبح أكثر من 39.1 مليون متلقي لقاح مودرنا ممن تلقوا كلتا الحقنتين قبل 6 أشهر على الأقل مؤهلين للحصول على جرعة معززة يوم الجمعة، ووفقاً لعرض مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنها وضعت نفس الشروط تقريباً للذين حصلوا على لقاح فايز لأن الشركتين تستخدمان نفس تقنية mRNA في لقاحات كوفيد الخاصة بهما.

جونسون أند جونسون

تبنى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) معايير مختلفة قليلاً للقاح كوفيد أحادي الجرعة من جونسون أند جونسون، مما يجعل ما يقرب من 13 مليون متلقي مؤهلين اعتباراً من يوم الجمعة. وتتضمن المعايير:

جميع البالغين الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا من شركة جونسون أند جونسون، منذ شهرين على الأقل، بدلاً من 6 أشهر باستخدام فايزر ومودرنا.

وجميع متلقي لقاح جونسون أند جونسون البالغين مؤهلون للحصول على جرعة معززة حتى لو لم تكن لديهم حالات طبية أساسية أو يعملون في مهنة أو يعيشون حيث يوجد خطر أعلى للإصابة بـ كوفيد.

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